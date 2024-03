Puljak se pohvalio stanjem gospodarenja otpada u Splitu, na što se Jakov Prkić upitao 'kako to': "Situacija nije optimistična. Na ružan način ćemo spoznati da nam prodaju maglu"

U sinoćnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u tema je bila gospodarenje otpadom u velikim hrvatskim gradovima.

Među njima se našao i Split i gradonačelnik Ivica Puljak koji je odgovorio na pitanje o uspješnosti gospodarenja otpada u Splitu.

"U Splitu smo prije dvije godine zatekli jednu situaciju kada nismo imali izgrađenu infrastrukturu za pravu infrastrukturu za dobro odvajanje otpada i kasnije njegovu oporabu. I mi smo tome pristupili dosta sustavno. Napravili smo istraživanje koje je pokazalo da su građani zaista zainteresirani za odvajanje otpada. Zatim smo radili infrastrukturu, zasnivali smo infrastrukturu na tzv. polupodzemnim kontejnerima. Instalirali smo ih 600 u gradu i još ćemo i 200 ovog ljeta i kasnije ćemo još popuniti još možda stotinjak, dakle bit će ih skoro tisuću", kazao je splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Kazao je da su, što se tiče infrastrukture, u nekim dijelovima obične kante za smeće, ali različite kante za različite dijelove otpada za recikliranje.

"Iz mjeseca u mjesec imamo sve bolje i bolje rezultate. Mi smo zatekli stopu od 12-16%, odvajanja, prošle godine smo bili na 19%, i prošle godine smo završili zadnji mjesec na 27%, što je zaista veliko povećanje", kazao je splitski gradonačelnik.

Misli da je sada Split negdje na dvije trećine uspostave infrastrukture.

"Nabavili smo nove kamione, kamione za pranje kontejnera, uređaje za oporabu kao što su usitnjivač, balirka, biostabilizator koji će pretvarati biološki otpad u kompost koji ćemo kasnije dijeliti građanima, upotrijebiti u parkovima itd. Građani su to dobro prihvatili i to nam nekako ulijeva optimizam za budućnost da ćemo uspjeti", rekao je Puljak.

Javila se oporba

Jakov Prkić iz stranke Direkt komentirao je Puljkovo gostovanje u emisiji Otvoreno na svom Facebook profilu.

"Gledao sinoć Otvoreno o gospodarenju otpadom i ne mogu se čudom načuditi koliko gluposti je izrekao naš gradonačelnik i s kojom količinom nonšalancije u nastupu kao da oko nas teče med i mlijeko.

Najprije je rekao kako su zatekli očajno stanje (kao da je sada bolje) i počeo se hvaliti izgradnjom infrastrukture odnosno polupodzemnim kontejnerima uvjeravajući sve kako je to rješenje problema. Sortirnicu i kompostanu ne spominje jer ih nema ni u planovima kao ni činjenicu da su se polupodzemni kontejnere počeli postavljati prije no što je on postao gradonačelnik.

Zatim je rekao kako Split odvaja 28-29 posto svog otpada. Ne znam odakle ta informacija jer prema zadnjem službenom izvještaju smo na 13. Kako se ne može pohvaliti ni sortirnicom ni kompostanom hvali se novim tehnologijom, koja će zamijeniti kompostanu, bio stabilizatorom. To tehnološko čudo iz Smedereva (bure za braon đubar kako mu tepaju Smederevci) u brzom režimu rada može godišnje obraditi oko 3500 tona bio otpada pod uvjetom da se ne gasi od 0-24, 365 dana u godini. A Split godišnje proizvede 20 000 tona bio otpada!??? Stvarno vrhunsko rješenje. Ne trebam ni spominjati kako finalni proizvod bio stabilizatora nije kompost spreman za upotrebu.

Kaže još naš gradonačelnik kako treba smanjiti količine otpada na Karepovcu. Ali ne kaže da količine svake godine rastu unatoč "rekordnom" postotku odvajanja. Kako to? Kako to? pitao bi se Vojko V.

E, baš se njime pohvalio gradonačelnik kako je sudjelovao u izvrsnoj edukativnoj kampanji koja potiče na odvajanje otpada. Ne zna gradonačelnik kako je Vojko sudjelovao i u kampanji za vrijeme dok je gradonačelnik bio A.K.O. Svaka čast Vojku V. on je to odradio profesionalno, a ja javno pitam koliko se odvaja više nakon kampanje? To bi trebao biti jedini pokazatelj uspješnosti, a ne broj klikova na društvenim mrežama. Na kraju je rekao kako Split potiče susjedne gradove i općine da odvajaju više. Ma stani sinko u kut i srami se. Omiš i Kaštela već sada odvajaju više.

Dragi ljudi, situacija nije niti malo optimistična. Za godinu dana, najduže 18 mjeseci Karepovac će biti pun, a RCČO u Lećevici neće biti spreman za prihvat otpada. Tada ćemo na ružan način spoznati kako nam se prodavala magla.

Bez obzira na činjenicu kako još uvijek niti jedan kilogram odvojeno prikupljenog bio otpada nije završio kao kompost ja i dalje odvajam i odvajati ću bio otpad, a i plastiku i papir i staklo i tetrapak i metal....", zaključio je.