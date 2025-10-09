Puljak se oglasio: "Mi smo završili Žnjan. Šuta ga je prodao Kerumu. Doslovno"

Ivica Puljak oglasio se na Facebooku nakon što ga je spomenuo Tomislav Šuta, splitski gradonačelnik koji je Željka Keruma imenovao predsjednikom Nadzornog odbora Žnjana.

"Vidim da me gradonačelnik Šuta opet spominje, plačnim glasom i optužbama da smo mu ostavili dug. Spominje Žnjan i garaže.

Samo da ga podsjetim. Mi smo praktički završili Žnjan - najveći javni projekt u zadnjih 50 godina u Splitu. Projekt na koji je cijeli grad ponosan i na kojem uživaju sve generacije. Njemu je ostalo napraviti zadnjih par koraka, koje nije sposoban napraviti, nego nariče nad sudbinom. Usput, Žnjan je prodao Kerumu. I to ne figurativno, nego doslovno.

Za garaže: mi smo napravili prve tri podzemne garaže u novijoj povijesti Splita - Lokve, Dobrilina i Žnjan. Te započeli tri nove - Papandopulova, Ravne njive i Perivoj Ane Roje na Sućidru. Zadnje dvije su se smatrali nerješivim problemima, a mi smo ih riješili i započeli gradnju. Također smo isplanirali još desetak novih garaža i doveli ih do različitih stupnjeva izvodljivosti. Nismo plakali, nego smo radili. Sve se te garaže moraju financirati iz kredita, nema druge. Građani to razumiju. Uostalom, tako financiraju i svoje velike kućne projekte. Jedino to ne razumije Šuta, jer se hvalio da on neće dizati kredite, nego će sve rješavati bespovratnim sredstvima i uz pomoć svoje famozne vertikale. Koja sada na funkcionira, kao što nikad nije ni funkcionirala. To nije vertikala, već horizontala za njihove vlastite interese. Naravno, čim je ugrabio vlast napravio je ono što godinama rade: podijelio novce na takozvane “besplatne” usluge za građane i tako potrošio novac za vraćanje kredita za infrastrukturne projekte. U pucao u nogu budućem razvoju grada.

Gospodine Šuta, prestanite plakati, spustite se s vertikale u realnost. Ostavili smo vam projekte da ih završite. Napravite to radi građana Splita. Imajte barem malo poštovanja prema njima", napisao je Puljak.