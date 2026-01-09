Puljak o izboru sudaca: "Ovo više nije demokracija, nego njezina karikatura"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak u objavi na Facebooku osvrnula se na način na koji se u Hrvatskoj raspravlja o izboru sudaca, poručivši da problem nije u postojanju političkih dogovora, nego u tome kako se oni kod nas grade i na čemu se temelje.

Kako navodi, politički dogovori oko izbora sudaca postoje "u svim europskim demokracijama", ali je ključna razlika u kriterijima: ondje se dogovor, tvrdi, gradi "u okviru jasnih kriterija stručnosti i integriteta", dok se u Hrvatskoj ti kriteriji "potpuno ignoriraju".

"Ne razgovara se o stručnosti, nego o pripadnosti"

U objavi ističe da se u Hrvatskoj o sucima ne vodi razgovor o tome "što znaju, što su radili i kakav profesionalni ugled imaju", nego o tome "čiji su i kome pripadaju".

Takav pristup ocjenjuje kao "tragediju cijelog sustava, a ne samo sudstva", upozoravajući da se problem, po njezinu tumačenju, prelijeva daleko izvan jedne institucije.

Puljak zatim navodi da u takvom sustavu "lopovi mogu biti državni inspektori", a "ustavni suci politički poltroni". U istom kontekstu dodaje i tezu da "ministri mogu kupovati diplome na benzinskim stanicama", te da "premijer može opstajati i nakon što je promijenio više od trideset ministara zbog korupcije".

Svoj zaključak gradi na tvrdnji da se kriteriji stručnosti i integriteta zamjenjuju političkom pripadnošću, što, prema njezinu stavu, stvara prostor za širok spektar zlouporaba.

"Kad se ljudi brane vicevima i satirom..."

U završnici objave Marijana Puljak poručuje da, "kad se obični ljudi od takve nakaradne vlasti mogu braniti samo vicevima i satirom", tada se više ne govori o demokraciji, nego o "njezinoj karikaturi".

"Nažalost", zaključuje zastupnica u objavi.