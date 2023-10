PULJAK O HDZ-ovom REBALANSU PRORAČUNA GRADA SPLITA "Splitski HDZ sluša naputke predsjednika Vlade i usput pljune na sve naše napore"

Splitski HDZ je u ponedjeljak, 9.listopada održao konferenciju za medije na kojoj je ukazao na nedostatak gradske potpore mladim obiteljima, poduzetnicima, umirovljenicima i socijalno ugroženima.

Tomislav Šuta tom prilikom je naglasio da su sve mjere i pomoći koje je Gradska uprava Splita pružila u 2022. godini dosegle najniže razine u odnosu na mandat gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, s posebno poražavajućim iznosom od osam tisuća eura namijenjenih poduzetnicima u odnosu na 309 tisuća eura u 2020. godini.

"Grad koji ne pruža podršku mladim obiteljima i poduzetnicima ne može očekivati pozitivne demografske promjene. Vjerovali ili ne ovo je rečenica koja je došla jučer iz redova HDZ a stranka koja nije ni hrvatska ni demokratska ni zajednica. Stranka koja je u proteklih 30 godina devastirala cijelu našu zemlju i naše gradove sada nama drži lekciju iz demografije podrške obitelji i poduzetnicima.

Najveća podrška svim ovim ljudima će biti kada maknemo HDZ iz proračuna, a kada ih maknemo iz javnih ustanova tada će uštede koje će se ostvariti biti višestruko korisnije od potkupljivanja građana što oni kontinuirano rade", kazao je gradonačelnik Splita, Ivica Puljak prilikom današnje konferencije.

Puljak se zajedno sa svojim zamjenicima, Bojanom Ivoševićem i Antoniom Kuzmanićem očitovao na prijedlog HDZ-a za rebalans proračuna Grada Splita.

"Samo da podsjetimo u aferi HEP-a ukradeno je milijardu kuna što za 830 mladih obitelji znači da bi ih mogli subvencionirati sa 160 tisuća eura. HDZ sada predlaže da ih pomogne s 200 eura mjesečno. U ovom primjeru se vide omjeri HDZ-ovih učinka na Hrvatsku i ljude u njoj.

S druge strane mi je drago da se splitski HDZ probudio i počeo oglašavati s gradskim temama koje su ujedno i nacionalne teme jer se nadamo da će jednog dana ovo što radimo u Splitu se prenijeti na cijelu Hrvatsku. U tom smislu nam je žao što nemaju svoje ideje već izgleda da su dobili ideje od predsjednika Vlade da hvale njegove mjere i njegov paket mjera usput da pljune na sve naše napore da grad Split oslobodimo od svega onog što su oni uzrokovali cijeli niz godina zajedno sa svojim satelitima", kazao je Puljak te dodao kako oni nemaju namjeru potkupljivati svoje građane novcem iz gradskog proračuna pred izbore i to je velika razlika između njih.

Istaknuo je i kako Grad Split nije smanjio niti jednu socijalnu mjeru već ih je povećao te kako rade na razvoju grada tako da svoje poduzetnike ne gledaju kao socijalne slučajeve već kao partnere s kojima zajedno razvijaju ovaj grad.

Bojan Ivošević: Zašto im je tek sada 'naknadna pamet proradila'?

"Jutros sam zatražio od Odsjeka za socijalnu skrb da mi dostavi koju to mjeru od 2021. godine pa do danas smo ukinuli ili smanjili, na koji način smo išta degradirali u odnosu na mjere koje su bile na snazi u mandatu Andre Krstulovića-Opare. Ni jedan euro, cent, kuna nije manja nego što je to bila u njegovom mandatu", kazao je Ivošević pokazujući dokument.

"S druge strane neke mjere koju se u međuvremenu donesene su povećane, primjerice vrtići, potpore učenicima srednjih škola koji su iz socijalno ugroženih obitelji, osobe s invaliditetom, brige za mentalne zdravlje,...novu kategoriju unutar božićnice, naknadu za starije, povećanje naknada korisnicima osobnih invalidnine, potpore umirovljenicima 'Moj zlatni Split', dizanje cenzusa,...Niti jedna mjera što se tiče socijale ili demografije u ovom gradu nije ukinuta niti smanjena centa već su brojne povećane u odnosu na politike HDZ-a koje su bile u njihovom mandatu. I smatram da je sramotno od nekakvih drumskih razbojnika koji već i pravomoćno se zna što su napravili ovoj zemlji, a i ovom gradu i ovoj županiji, nekoga prozivaju neutemeljenim lažima. Sve što oni sada navode kao prijedloge za rebalans imali su prilike ostvariti prije dvije godine", kazao je zamjenik Ivošević te se upitao zašto im je tek sada 'naknadna pamet proradila'.

Svatko može predložiti da se svakom građaninu da milijun eura, smatra Ivošević te dodaje kako to i lijepo zvuči ali da ne zaboravimo činjenicu kako Grad ima svoj proračun,.

"Ponašamo se odgovorno, prije svega razvojno. Razvojno jer razvojem grada postić ćemo dodatne prihode gdje ćemo onda svi zajedno bolje živjeti".

Antonio Kuzmanić: "Poduzetništvo je da vi gradite, razvijate, a ne da me netko pomaže"

"Mene stvarno boli kada čujem ovakve priče i bajke od strane oporbe. Zašto se ne zapitaju zašto je Grada Split kao aglomeracija dobio jako malo novaca, zašto smo zakinuti i dobili samo 55 milijuna eura za cijelu aglomeraciju? Zašto Vlada koja navodno 'dijeli' novce, ne naše, nego novce EU, nije nama ništa dala?

Nećemo plakat, znamo što ćemo s tim novcima napraviti i to ćete vidjeti.

Druga stvar koja me bilo je to da ja kao netko koji sam došao iz poduzetništva, HDZ me tretira kao socijalni slučaj. Zašto bih ja tražio četiri tisuće eura od njih? Poduzetništvo je da vi gradite, razvijate, da vi stvarate nove vrijednosti, a ne da me netko pomaže", kazao je Kuzmanić.

Predložio im je da na nivou države smanje poreze, neka rasterete poduzetništvo da društvo prosperira.

"Nama su svi poduzetnici partneri i ono što je najvažnije; mi svima dajemo jednaka prava, što u njihovom slučaju nije tako".