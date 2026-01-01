Psihologinja otkriva: Vaša sreća ovisi o tome na koji od ova tri načina koristite društvene mreže

Društvene mreže postale su dio svakodnevice i većina ljudi koristi ih gotovo automatski, bez puno razmišljanja. Iako nude stalnu povezanost s drugima, mišljenja o njihovu utjecaju na emocionalno zdravlje podijeljena su. Nikada nismo imali lakši pristup tuđim životima, ali istovremeno se češće uspoređujemo s drugima.

Upravo zbog toga mnogi se nakon korištenja društvenih mreža osjećaju lošije nego prije. Prema ovom pristupu, osjećaj zadovoljstva uvelike ovisi o tome na koji način se društvene mreže koriste.

Korištenje društvenih mreža za uspoređivanje

"Stalno pregledavanje tuđih profila i uspoređivanje vlastitog života s onim što drugi objavljuju često dovodi do osjećaja manjka i nezadovoljstva. Budući da ljudi rijetko dijele negativne trenutke, usporedbe su gotovo uvijek jednostrane", kaže psihologinja Lisa Kaplin za YourTango, prenosi Index.

Studija iz 2023. godine pokazala je da ovakvo "skrolanje" i uspoređivanje s osobama koje djeluju uspješnije i sretnije izravno narušava samopouzdanje i mentalno zdravlje. Takve usporedbe stvaraju dojam da su drugi stalno korak ispred, a taj osjećaj s vremenom se gomila i dovodi do nižeg samopoštovanja.

Korištenje društvenih mreža za kritiziranje drugih

Društvene mreže olakšavaju osuđivanje i ismijavanje drugih, osobito kada se to radi anonimno i s distance. Ipak, istraživanja pokazuju da osobe koje se upuštaju u online zlostavljanje češće imaju povišene razine stresa, depresije i anksioznosti.

"Prema podacima iz studija, među osobama koje su zlostavljale druge na internetu, 16 posto bilo je teško depresivno, 32 posto imalo je problema s učestalom zlouporabom supstanci, a 37 posto pokazivalo je delinkventno ponašanje. Takvo ponašanje ne donosi dugotrajno zadovoljstvo, već dodatno pogoršava emocionalno stanje", upozorava Kaplin.

Korištenje društvenih mreža za širenje pozitivnog sadržaja

Društvene mreže mogu služiti i kao prostor za učenje, povezivanje i razmjenu korisnih informacija. Prema istraživanju Sveučilišta Harvard, pozitivno i svrhovito korištenje društvenih mreža može poboljšati društvenu dobrobit i mentalno zdravlje.

"Studija je pokazala da je način korištenja važniji od same količine vremena provedene online, jer iskrena povezanost, učenje i pronalazak inspiracije mogu povećati osjećaj zadovoljstva. U tom kontekstu, društvene mreže mogu biti izvor podrške, humora i osjećaja povezanosti", zaključuje psihologinja.