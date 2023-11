PRVI PUTA ZA JAVNOST OTVOREN 'GRAD MRTVIH' Iznimno arheološko nalazište nudi uvid u običaje i rituale starog rimskog doba, a sada i posjetitelji mogu hodati putovima prošlosti

Europa je prepuna veličanstvenih gradova poput Grada svjetlosti (Pariza), Grada stotinu tornjeva (Praga) i Grada nevjerojatne energije i multikulturalnosti (Londona). Međutim, jeste li ikada čuli za Grad mrtvih? Iako možda na prvu morbidno zvuči, ovaj je “grad” mnogima nepoznat jer do sada nije bio otvoren za javnost, piše Putni kofer.

Naime, starorimsko groblje ispod Vatikana, poznatije kao Nekropola Via Triumphalis, prije nekoliko dana po prvi je puta otvoreno za posjetitelje. Iako je otkriveno davne 1956. godine, uglavnom su ga mogli istraživati samo znanstvenici poput arheologa.

Unutar zidova nekropole Via Triumphalis nalaze se otvoreni grobovi, mramorni sarkofazi i zapanjujući mozaici i freske koji će očarati sve zaljubljenike u povijest, kulturu i umjetnost. Stručnjaci kažu da ovo mjesto čini jedinstvenim to što daje uvid u život nižih društvenih slojeva starog Rima.

Naime, vjeruje se da grobnice, u kojima počivaju robovi, oslobođenici i obrtnici starog grada Rima, potječu iz razdoblja od prvog do četvrtog stoljeća nove ere. Zanimljivo je primijetiti da se na brojnim epigrafima često spominju robovi kao vlasništvo cara, kao što je bio slučaj s carom Neronom koji ih je nazivao “slugama”.

Prvi segment nekropole otkriven davne 1956. godine, a omogućio arheolozima bolje razumijevanje života u starom rimskom dobu

Prvi segment nekropole Via Triumphalis otkriven je ne tako davne 1956. godine tijekom izgradnje vatikanskog autoparka, dok su novi radovi na izgradnji parkirališta 2003. godine otkrili dio poznatiji kao Santa Rosa, koji je povezan s prethodnim tek u posljednjim godinama. Cijelo ovo arheološko nalazište pružilo je dubok uvid znanstvenicima te im je omogućilo bolje razumijevanje običaja i rituala ljudi koji su živjeli u staro rimsko doba.

Unutar ovog grandioznog kompleksa, posjetitelji sada imaju priliku istražiti fascinantnu izložbu pod nazivom “Život i smrt u Rimu u doba Cezara”. Uz to, mogu šetati kroz pažljivo uređene staze i istraživati ovo iznimno arheološko nalazište koje je dugi niz godina bilo izvan dosega javnosti. Ova jedinstvena prilika omogućuje svima da se dublje povežu s bogatom poviješću i kulturnom baštinom jednog od najljepših gradova svijeta.

Rim je ujedno i dom prvog kompleksnog sustava kanalizacije na svijetu

Rim bi se moglo razgledavati i upoznavati cijelog života jer taj grad doslovno pršti od znamenitosti i atrakcija, a najbolje od svega niz njih još je uvijek skriveno od očiju javnosti. Naime, danas možemo vidjeti samo 10 posto drevnog Rima, čiji su ostaci i dalje skriveni nekoliko metara ispod “moderne” površine grada.

U Rimu danas možda živi oko 2,8 milijuna ljudi, no on je milijunski grad još od davnina. I ne samo to, Rim je bio prvi grad na svijetu koji je dosegao velikih milijun stanovnika. Drugi grad kojem je to pošlo za rukom bio je London, i to tek u 19. stoljeću.

Rim je isto tako i dom prvog kompleksnog sustava kanalizacije na svijetu znanog po imenu Cloaca Maxima, ali i prvih zakona, poznatih kao Zakonik dvanaest ploča, zbira dotadašnjih pravila običajnog prava. Isto tako, upravo su Rimljani – svjesni koliko je higijena bitna za općenito zdravlje – utemeljitelji modernog spa. Izgradili su i prvi akvadukt kojim su 312. godine pr. Kr. doveli vodu u grad podzemnim cijevima.