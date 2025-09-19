Prvi gol, narančaste stolice i reflektori: Rođendan poljudske ljepotice

Sutra je na rasporedu najveći hrvatski derbi. Na rasprodanom Poljudu Hajduk dočekuje najvećeg rivala, zagrebački Dinamo. Obje momčadi u susret ulaze ranjene porazima iz prošlog kola, a na vrhu prvenstvene ljestvice vlada velika gužva.

No, ovaj datum važan je i iz jednog drugog razloga. Na današnji dan, 19. rujna 1979. godine, Hajduk je odigrao svoju prvu utakmicu na novom stadionu – poljudskoj ljepotici.

Još pamtimo taj ulazak na stadion koji smo godinama čekali, narančaste stolice okupane suncem i najsuvremenije reflektore o kojima je cili Split govorio: „Vidit će se bolje nego po danu!“ Dugo se maštalo o novom Hajdukovom domu – Oliver je u svojoj pjesmi pjevao: „2002. i druge godine u Splitu imat ćemo stadion na kom će igrat svjetski šampion“.

Prije Poljuda planirao se i manji, moderni stadion na Starom placu – „Stadion pod Marjanom“. Još i danas postoji fotografija na kojoj Pere Nadoveza sjedi uz maketu zamišljenog kompleksa s hotelom i pratećim sadržajima arhitekta Frane Gotovca. No do toga nikad nije došlo.

Umjesto toga, stigle su Mediteranske igre i Split je dobio velebni Gradski stadion u obliku školjke, djelo arhitekta Borisa Magaša. Hajduk je preselio u komfor Poljuda, a Starom placu ostalo je samo „hvala ti, dragi Placu“. I možda nikad više ona bliskost navijača i igrača o kojoj je govorio pokojni ćaća Jure: „Tamo je publika dobijala utakmice.“

Prva utakmica na Poljudu igrana je usred Mediteranskih igara i odmah je bila europska – Hajduk je u Kupu prvaka dočekao turski Trabzonspor, pod vodstvom Tomislava Ivića. Stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, u tada najposjećenijoj nogometnoj utakmici u Splitu.

Hajduk je nastupio u sastavu: Budinčević, Primorac, Krstičević, Luketin, Peruzović, Rožić, Zlatko Vujović, Čop, Šalov, Đorđević, Šurjak. Ušli su i Zoran Vujović te Bogdanović.

Prvi gol na Poljudu zabio je Boro Primorac, iz jedanaesterca dosuđenog nakon prekršaja na kapetanu Ivici Šurjaku. Šurjak se danas sjeća:

„Mi smo bili vezani za Stari plac, tu je publika bila odmah uz teren i to je imalo posebnu draž. Ali lijepo je bilo istrčati na novi Poljud. Bio je penal na meni, Boro Primorac je dao prvi gol iz jedanaesterca na novom stadionu.“

Hajduk je potom slavio i u Turskoj, 1:0, pogotkom Boriše Đorđevića, i prošao dalje.

„Točno, a Turci su se baš na mene namečili. Čak sam i udaren ispred hotela prije utakmice, bilo je to stvarno teško gostovanje,“ prisjeća se Šurjak.

Tako je, na današnji dan prije 46 godina, počela hajdučka priča na novom Poljudu.