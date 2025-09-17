Prva brodica-ljekarna u Hrvatskoj, a vjerojatno i u Europi, krenula je u rad prema zadarskim otocima

Ova inovativna brodica prvi je primjer mobilne ljekarne na moru i dio je šireg ulaganja u unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite, vrijedno 3 milijuna eura, a koje se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te državnog proračuna. Projekt je pokrenulo Ministarstvo zdravstva u suradnji sa sedam županija, a Zadarska županija prva je u kojoj je uspostavljena brodska ljekarna – uz još jednu brodicu koja se očekuje do kraja rujna, piše Morski.hr.

Svečanosti primopredaje sudjelovali su predstavnici Ministarstva zdravstva, Zadarske županije i županijske ljekarničke ustanove Ljekarna Zadar koji su istaknuli važnost projekta za osiguravanje pravednije i ravnomjernije zdravstvene skrbi.

- Ovaj projekt konkretno pokazuje kako radimo na ravnomjernijoj dostupnosti ljekarničke skrbi. Mobilne ljekarne na brodicama inovativan su odgovor na potrebe stanovnika otoka – spoj suvremene tehnologije, održivog pristupa i brige za lokalnu zajednicu. Time Vlada i Ministarstvo zdravstva dodatno jačaju mrežu primarne zdravstvene zaštite i osiguravaju građanima jednak pristup lijekovima i stručnim savjetima, neovisno o mjestu stanovanja - kazala je ministrica zdravstva dr. Irena Hrstić.

Župan Josip Bilaver istaknuo da će Zadarska županija po dolasku i druge brodice biti prva i jedina u Hrvatskoj, a vrlo vjerojatno i u Europi koja ima na ovakav način organiziranu dostavu lijekova na naše otoke.

- Zahvaljujući ovom projektu, žitelji zadarskih otoka dobit će puno lakšu dostupnost lijekova. U svakom trenutku će ljekarna biti dostupna otočanima, pogotovo na onim našim otocima na kojima nema ljekarni - kazao je Bilaver.

Vrijednost dviju brodica iznosi gotovo 2 milijuna eura s PDV-om, a dodatnu vrijednost predstavlja činjenica da su u potpunosti proizvedene i opremljene u Hrvatskoj, uz znatno smanjenu emisiju stakleničkih plinova, čime projekt ujedno doprinosi održivom razvoju i poticanju domaće brodogradnje.

- Drago mi je da smo ušli u ovaj projekt koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, zbog čega se zahvaljujem Vladi RH na podršci. Čestitam i izvođaču radova, drago mi je da je europska sredstva iskoristila hrvatska tvrtka. Ovaj projekt tako pomaže i oporavku i razvoju hrvatskog gospodarstva - dodao je župan.

Nakon što Ministarstvo zdravstva donese pravilnik o korištenju, Ljekarne Zadar izradit će raspored dostave i raspisati natječaj za voditelja brodice.

Ovaj koncept mobilnih ljekarni već je zaživio na kopnu, gdje šest specijaliziranih vozila pruža ljekarničke usluge u područjima bez stalne ljekarničke infrastrukture.

Poseban naglasak stavljen je na zajednice u kojima živi pretežno starije stanovništvo, a koje su prometno slabije povezane s većim urbanim središtima koja nude zdravstvene usluge.

Nova brodica-ljekarna prilagođena je specifičnostima jadranskog područja, a dolaskom druge jedinice dodatno će se poboljšati opskrba lijekovima za stanovnike otoka i brojne turiste.

Uvođenjem mobilnih ljekarni – brodica poboljšat će se dostupnost lijekova i farmaceutskih usluga stanovnicima 12 naseljenih otoka Zadarske županije - Ista, Molata, Silbe, Oliba, Premude, Zverinca, Iža, Rivnja, Sestrunja, Ošljaka, Rave i Vrgade (1.554 stanovnika prema Popisu 2021.) na kojima nema ljekarne ili ljekarničkog depoa, kao i turistima za vrijeme turističke sezone, piše Morski.hr.