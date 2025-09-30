Provalnici haraju istokom Splita! Mještani pozvani na oprez, a lopovi kradu iz kuća, dvorišta i konoba

U posljednje vrijeme Žrnovnica se suočava s porastom slučajeva (potencijalnih) pljački koje sve češće uznemiruju građane i narušavaju osjećaj sigurnosti u mjestu uz istoimenu rijeku. Sudeći po dojavama građana najčešće je riječ o provalama u stanove i automobile.

- Sinoć su se na području oko centra mjesta, točnije kraj Barbarića mosta u smjeru Sitnoga, dogodile provale u dva kućanstva gdje su ljudima otuđene stvari. Policija je obaviještena. Molimo sve mještane da osiguraju svoje domove koliko je to moguće te pozivamo na pojačanu pozornost oko vlastitih i susjednih kuća.

Pazimo jedni na druge - objavljeno je na Facebook stranici Žrnovnica.hr. Upravo ta Facebook stranica i web portal, svakodnevno izvještava o događajima i aktualnostima u Žrnovnici, pa je tako i ovaj put prvi prenio informacije o provalama.

Policija: Ukradene namirnice iz konobe i dvorišta

Upit o navedenim događajima poslali smo na adresu splitske policije, odakle su nam dostavili službeni odgovor.

- Zaprimili smo prijavu da su Žrnovnici tijekom 26./27. rujna iz konobe otuđene razne prehrambene namirnice.

Prema prikupljenim informacijama vrata konobe nisu bila zaključana, a ukupno počinjena materijalna šteta se procjenjuje na oko 200 eura.

Također smo zaprimili prijavu da su na istoj adresi iz dvorišta kuće tijekom večeri 26. rujna otuđene razne neprehrambene namirnice, a počinjena materijalna šteta se procjenjuje na oko 80 eura.

Policijski službenici si izašli na mjesto događaja, poduzete su mjere i radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja, te su daljnji izvidi u tijeku - izvijestili su iz PU SD.