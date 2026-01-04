Prošlo je 18 godina od zvjerskog ubojstva Kristine Šušnjare. Triljani je ne zaboravljaju

U nedjelju, 5. siječnja, obilježava se 18. obljetnica brutalnog ubojstva mlade Kristine Šušnjare. Tim će se povodom u 18 sati u crkva sv. Mihovila u Trilju služiti sveta misa zadušnica.

Misno slavlje predvodit će don Slavko Volarević, dekan Cetinskog dekanata i župnik Trilja.

Kristina Šušnjara nestala je 5. siječnja, a njezino tijelo pronađeno je tri dana kasnije, 8. siječnja. Pokopana je 11. siječnja 2008. godine. Kako je objavila župa sv. Mihovila, izgubila je život braneći vlastito dostojanstvo i djevojačku čast.