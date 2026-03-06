Pronađeni posmrtni ostaci hrvatskih žrtava iz rata u BiH

Nedaleko od Kupresa, u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, pronađeni su posmrtni ostaci za koje stradalničke udruge pretpostavljaju da pripadaju hrvatskim vojnicima i civilima stradalima na početku rata 1992. tijekom sukoba s pripadnicima srpskih snaga i Jugoslavenske narodne armije (JNA).

Tužiteljstvo BiH priopćilo je u petak da su tijekom ekshumacije na lokalitetu Gornji Malovan pronađeni fragmenti kostiju i dijelovi odjeće. Uzorci iz posmrtnih ostataka uzeti su radi DNK analize kako bi se utvrdio identitet žrtava.

Hrvatske vlasti i udruge iz BiH godinama tragaju za tijelima desetorice poginulih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) s područja Posušja i Gruda, koji su nestali tijekom borbi na kupreškom bojištu u travnju 1992.

U travnju te godine vodile su se teške borbe između hrvatskih snaga i postrojbi JNA te srpskih paravojnih formacija u sklopu Bitke za Kupres. Među poginulima bio je i Robert Zadro, sin Blage Zadre, zapovjednika obrane Vukovara, koji je kao pripadnik hrvatskih dragovoljaca stigao pomoći u obrani tog područja.

Tijekom sukoba poginulo je više od 150 pripadnika HVO-a, a Kupres je pao u ruke srpskih snaga. Nakon toga, u travnju 1992., za zapovjednika šire Livanjske bojišnice imenovan je Ante Gotovina čije su postrojbe spriječile daljnji prodor srpskih snaga prema Dalmaciji.