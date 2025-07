Pronađen je mrtav u svom stanu. I danas kruže misteriozne teorije o njegovoj smrti. Smatra se jednim od najvećih u povijesti – a evo i zašto

Na današnji dan 1971. godine umro je Jim Morrison

Na današnji dan, 3. srpnja, obilježava se godišnjica smrti jednog od najkarizmatičnijih i najkontroverznijih frontmena u povijesti rock glazbe — Jima Morrisona. Prošlo je točno 54 godine otkako je vođa legendarne grupe The Doors pronađen mrtav u kadi svog pariškog stana. Imao je samo 27 godina. Unatoč kratkoj karijeri, njegovo nasljeđe i danas snažno odjekuje među obožavateljima i glazbenicima diljem svijeta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Život ispisan stihovima i buntom

Rođen 8. prosinca 1943. u Melbourneu, Florida, Jim Morrison je od najranije mladosti pokazivao sklonost prema poeziji, filozofiji i umjetnosti. Studirao je filmsku režiju na UCLA-u, gdje je upoznao klavijaturista Raya Manzareka. Njihov slučajan susret na plaži u Veniceu 1965. godine bio je početak stvaranja benda The Doors, koji će kasnije postati jedan od najutjecajnijih sastava psihodeličnog rocka.

Morrison je svojom poetskom lirikoм, dubokim baritonom i scenskim nastupima redefinirao pojam frontmena. Bio je pjesnik, provokator, mistik i glazbenik — sve u jednom. Njegove pjesme poput "Light My Fire", "Riders on the Storm", i "The End" ostavile su neizbrisiv trag u povijesti glazbe.

Smrt obavijena misterijom

Dana 3. srpnja 1971., Morrison je pronađen mrtav u svom stanu u Parizu. Službeni uzrok smrti bila je srčana smrt, no obdukcija nikada nije izvršena, što je dovelo do brojnih teorija zavjere koje traju i danas — od predoziranja heroinom do inscenirane smrti. Pokopan je na slavnom groblju Père Lachaise, gdje mu i danas tisuće obožavatelja ostavljaju cvijeće, svijeće i poruke.

Jim Morrison postao je simbol mladenačkog bunta, umjetničke slobode i duhovne potrage. Njegovi zapisi, pjesme i dnevnici i dalje se objavljuju i proučavaju, dok njegovi stihovi žive u novim generacijama koje ga otkrivaju kroz glazbu i poeziju. U eri komercijalizacije i brzog zaborava, Morrison ostaje svjetionik autentičnosti.