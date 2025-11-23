Prometna drama u Požegi: Automobil sletio s ceste i udario dijete

Jučer ujutro, oko 9.15 sati u Požegi u Sokolovoj ulici, došlo je do nesreće u kojoj je lakše ozlijeđeno dijete. Skrivio ju je 57-godišnji vozač koji nije prilagodio brzinu te je izgubio nadzor nad vozilom, sišao s kolnika i nastavio vožnju po parkirališnom prostoru te prednjim dijelom vozila udario u desni bočni dio parkiranog automobila u vlasništvu 29-godišnjaka, javljaju iz požeško-slavonske policije.

Od siline udarca, parkirani automobil je odbačen te je udario u stup javne rasvjete, a zatim i u dijete koje se nalazilo pokraj njega. Protiv 57-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Policija je također napomenula kako je u protekla 24 sata na području Požeško-slavonske županije zabilježena još jedna prometna nesreća, i to s materijalnom štetom u mjestu Vukojevica.