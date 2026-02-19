Projekt 120 se nastavlja nezaustavljivo: Željan Rakela u 21 dan prešao više od 15 tisuća kilometara

Humanitarni moto projekt „Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme“, koji predvodi Željan Rakela, nastavlja rušiti kilometre i prikupljati donacije za Županijska liga protiv raka - Split. Svaki novi kilometar dio je priče koja već mjesecima okuplja ljude oko zajedničkog cilja – podrške borbi protiv raka.

Današnja, 21. etapa vožnje, zaključena je s ukupno 833 prijeđena kilometra. Početno stanje kilometraže od starta projekta, koji je započeo 15. studenoga 2025., iznosilo je 103.445 kilometara, dok je završno stanje nakon današnje dionice dosegnulo 118.580 kilometara.

U svega 21 dan vožnje Rakela je tako prešao impresivnih 15.135 kilometara. Do konačnog cilja ostalo je još 104.865 kilometara, no tempo i podrška koju projekt prima sugeriraju da entuzijazma ne nedostaje.

Donacije rastu iz dana u dan

Humanitarna komponenta projekta nastavlja bilježiti stabilan rast. Na današnji dan prikupljeno je više od 71 tisuće eura, a podrška i dalje pristiže iz cijele Hrvatske.

Današnja vožnja bila je posvećena nizu donatora, među kojima su Tonči Nola, Boris Perić, Josip Čović, Ivan Čurković, Alen Blažević, Ivan Mekovec te tvrtka SKUPLJENO ZRNO d.o.o. Ukupan iznos njihovih donacija dosegnuo je 850 eura.

„Hvala vam od srca“, poručio je Rakela, ističući kako upravo takva podrška daje dodatni poticaj za nastavak puta.

Dalmatina u zimskom izdanju

Jučerašnja ruta vodila je autocestom Dalmatina na relaciji Split – Sveti Rok – Split. Zimski uvjeti, uz temperature od osam do dvanaest stupnjeva, pokazali su se idealnima za novu kilometražu.

Na dijelu dionice Rakeli se pridružio klupski kolega Aljoša Špec, a jedan od emotivnijih trenutaka dogodio se na benzinskoj postaji INA pokraj Vodica, gdje je susreo Gorana Bušija Bušca. Uz kratko druženje stiglo je i obećanje da će njegov Moto klub Specijalne policije donirati 365 eura za Projekt 120.

„Upravo ovakvi susreti potvrđuju da ova priča živi među ljudima“, naglasio je Rakela.

Pauza bez mirovanja

Iako je posljednja vožnja prije današnje realizirana 27. siječnja, pauza nije značila i prekid aktivnosti. U međuvremenu su održana brojna predavanja diljem zemlje, uključujući Solin, Prelog, Čakovec, Varaždin, Zagreb, Rijeku i Daruvar.

Svako od tih događanja donijelo je novu energiju, kontakte i podršku projektu. Brojke to potvrđuju – od sredine veljače do danas prikupljeni iznos porastao je za gotovo 20 tisuća eura.

Uz to, projekt već ima obećanja podrške dvadesetak Rotary klubova te desetak moto klubova koji će se uključiti u akciju.

Servis i nastavak vožnje

Rakelin motocikl, simbolično nazvan „Bumblebee“, trenutno se nalazi na servisu, a povratak na cestu planiran je već za vikend. Plan za ovaj mjesec iznosi pet tisuća kilometara, što znači da slijedi intenzivan nastavak vožnje.

„Izazovi su tu da ih savladamo“, poručuje Rakela.

Projekt 120 tako nastavlja svoj put, kilometar po kilometar, potvrđujući kako humanitarne inicijative i dalje imaju snažan odjek među ljudima.

Svi koji žele podržati projekt i donirati kilometre mogu to učiniti putem službene poveznice projekta.