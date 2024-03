PROGRAM DOMA MLADIH ZA OŽUJAK Izložbe Slavena Tolja i Sanje Bistričić, Pričigin, predstave, radionice i predavanja, koncerti

U prvom tjednu ožujka ne propustite predstavu "Sunčani je Kraj” kazališta PlayDrama koja je na rasporedu u utorak i srijedu 5. i 6. ožujka u 20 sati u Amfiteatru. Igraju Laura Bošnjak, Filip Luka Gospić i Vid Ćosić, redateljica je Kristina Grubiša i dramaturginja Karla Leko.

U srijedu 6. ožujka s početkom u 18 sati i 30 minuta u prostoru Razreda, u sklopu programa Krovna tema, u goste stiže Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik s kojom će se pričati o tome kako je Šibenik postao kulturno središte Dalmacije i primjer dobre prakse afirmacije kulturnih vrijednosti i mogućnosti, ali osvrnuti i na eventualne izazove, probleme i prilike s kojima su se susretali na tom putu.

Vikend 9. i 10. ožujka nudi nekoliko radionica na kojima možete naučiti nove vještine ili nadograditi postojeće znanje. Radionica konopa za početnike je namijenjena odraslim (16+) polaznicima te prethodno iskustvo nije potrebno, ali sudjelovati mogu i oni s iskustvom u zračnim disciplinama jer će za njih biti pripremljen poseban program. Voditeljica je Antonia Cvitan Vuletić iz udruge Cirkus Kolektiv.

Radionica Tijelo kao zvuk, zvuk kao tijelo se bavi istraživanjem odnosa zvuka i pokreta kroz niz improvizacijskih zadataka temeljenih na osnovnim glazbenim elementima poput ritma, melodije i harmonije. Radionica je namijenjena polaznicima s plesnim predznanjem (bez obzira na vrstu plesa), a održat će se u subotu i nedjelju 9. i 10. ožujka. Voditeljica je Nastasja Štefanić Kralj, plesna umjetnica i glazbenica te plesna i glazbena pedagoginja.

U nedjelju 10. ožujka je i radionica Svjesnost i pokret: Protok i gornji centri tijela koja se fokusira na osvještavanje protoka energije kroz tijelo u pokretu. Radionica se nastavlja na prethodnu iz Ciklusa 4 te će se ovaj put istraživati i otvarati energetski pokret iz gornja dva centra: glave i srca. Voditeljica je Nataša Pavlov.

U ožujku su planirane i brojne druge radionice te predavanja: Radionica rasvjete (8. - 10.3.), javno predavanje “Filmski jezik” (12.3.), Radionica zvuka (15. - 17.3.), Ciklus vikend radionica suvremenog plesa i pokreta - Zimski release (16. i 17.3.), javno predavanje “Filmski stil” (19.3.), Radionica svile za početnike (23. i 24.3.), Radionica eksperimentalnog filma (23.3. - 2.4.), Radionica montaže (24. - 28.3.).

Sedamnaesto izdanje kultnog splitskog festivala pričanja priča Pričigin i ove se godine tradicionalno većim dijelom održava u Amfiteatru Doma mladih

Mladi, donositelji odluka i osobe koje rade s mladima imat će jedinstvenu priliku informirati se o aktualnostima te razmijeniti iskustva i stavove o uključivanju mladih na javnoj diskusiji pod nazivom “Uključivanje mladih - kako dalje?” koja će se održati u utorak 19. ožujka u 18 sati u Razredu, a u organizaciji Info zone. Zašto je važno uključivati mlade u procese donošenja odluka, je li Zakon o savjetima mladih protuustavan i koji su alternativni modeli uključivanja mladih tek su neke od tema razgovora.

Sedamnaesto izdanje kultnog splitskog festivala pričanja priča Pričigin i ove se godine tradicionalno većim dijelom održava u Amfiteatru Doma mladih. Tijekom četiri večeri od 19. do 22. ožujka publiku će zabavljati više od 30 pripovjedača: hrvatskih i inozemnih spisateljica i pisaca, profesionalnih storyteller(ic)a i pripovjedača drugih struka.

Ovog ožujka možete uživati u čak tri izložbe. Do 21. ožujka u Galeriji MKC otvorena je izložba Slavena Tolja “Krakelure, Pavo i ja”, a odmah po završetku ove otvara se nova izložba 21. ožujka u 20 sati i to u Galeriji kluba Kocka. Izloža je to “Mislim da se sjećam” zagrebačke multimedijalne umjetnice, fotografkinje i snimateljice Sanje Bistričić. Za kraj mjeseca, 28. ožujka, planirano je još jedno otvorenje u Galeriji MKC. Riječ je o skupnoj izložbi “Digitalni oksimoron” koja kroz umjetničke prakse promišlja materijalnu stranu digitalnih tehnologija.

Nezaobilazan je i glazbeni program u klubu Kocka, a ovo su samo neka od imena koja možete očekivati na Kockinoj pozornici do kraja ožujka: TAMAN w/ Allan, El Commando, Kommoda (8.3.), Desperado night XX (9.3.), Piknik Park (16.3.), Prevara Soundsystem (22.3.), Otpor ulice – Gužva u 16-ercu (23.3.), PULP w/ Anako & El Commando (29.3.).

Ovo je samo dio programa do kraja ožujka, a cijeli program je dostupan na webu dom-mladih.org te na Facebook i Instagram profilima Doma mladih. Tu ćete naći i sve detalje o načinu prijave za sudjelovanje u radionicama.