Problemi s Instagramom diljem svijeta: Tisuće korisnika prijavljuju poteškoće u radu aplikacije

Došlo je do poteškoća u radu aplikacije Instagram, a korisnici diljem svijeta od jutarnjih sati prijavljuju probleme pri korištenju ove društvene mreže koja je u vlasništvu tvrtke Meta Platforms.

Smetnje su, prema dostupnim informacijama, započele u ranim jutarnjim satima. Podaci s platforme Downdetector, koja prati rad internetskih servisa i mrežnih stranica, pokazuju da je u vrijeme najvećih poteškoća zabilježeno više od 12.000 prijava korisnika.

Najveći broj prijava odnosi se na probleme s mobilnom aplikacijom, dok se velik broj korisnika žali i na nemogućnost slanja poruka putem Instagrama.