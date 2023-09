PRIPREMITE SE NA VRIJEME Ovog četvrtka i petka bez struje će ostati dio Splita, Kaštela, Solina, Brača, Hvara, Visa, Zagore, omiškog i makarskog područja

HEP je javio da će danas i sutra bez električne energije biti ova područja:

ČETVRTAK, 28.9.

Mjesto: Majdan / Solin

Ulica: Braće Katić,Petra Kružića,fra.Grge Martića,Put Kule

Očekivano trajanje:

08:00 - 16:00

Mjesto: Donji Muć

Ulica: Koljanini,Put Šundova,Pralije,Kolaci

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Kaštel Sućurac

Ulica: Put Dragočeva 21,31,Potok Strabežnik 8

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Split

Ulica: Vrh Visoke 97-137,Mira Barešića

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Supetar

Ulica: Ulice: Mirka Kustića neparni od broja 19 do 29, Vladimira Nazora do broja 10, Ratac cijela ulica, Put Vela luke do broja 13, Ulica 22. Lipnja do broja 16, Ulica 18. Rujna do broja 15, Tina Ujevića do broja 11 i Put Pašika od broja 4 do 17.

Očekivano trajanje:

08:30 - 15:00

Mjesto: Sumartin

Ulica: predio oko Trafo stanice kraj crkve. Od dna rive i Glavice istočno do ulice Ante Kuzmanića.

Očekivano trajanje:

12:00 - 14:00

Mjesto: Bol

Ulica: Put Zlatnog rata od broja 52 do 56. predio naviše plaže Zlatni rat.

Očekivano trajanje:

09:30 - 11:30

Mjesto: Pitve, Pitve 2 (Tunel), Gromin Dolac, Zavala, Ivan Dolac, Jagodna i Sveta Nedjelja

Ulica: Pitve, Pitve 2 (Tunel), Gromin Dolac, Zavala, Ivan Dolac, Jagodna i Sveta Nedjelja

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Uvale Bristova i Zavala-Stara

Ulica: Uvale Bristova i Zavala-Stara

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Imotski - dio centra grada

Ulica: Jezeranska ulica (od kućnog broja 9 - 28)

Očekivano trajanje:

08:15 - 13:00

Mjesto: Dio Općine Proložac, Dio Općine Lokvičići

Ulica: Knezovići, Petričevići, Podstranje

Očekivano trajanje:

11:00 - 15:00

Mjesto: Aržano - dio naselja

Ulica: Mala Vinica, Ljubičići, Perkovići

Očekivano trajanje:

08:00 - 11:00

Mjesto: Živogošće

Ulica: Živogošće-porat

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Kostanje

Ulica: Tičinovići i Mandalinići

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Strmendolac

Ulica: Marasovići.Baraći,DŽeko

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: OTOK VIS, GRAD KOMIŽA

Ulica: ULICE: PUT KAMENICA, PUT BENEDIKTINACA, ULICA KRALJA PETRA SVAČIĆA K.BR. 35 i 37, GURNJI PUT K.BR. 33, 33A. 35 i 37, ULICA TINA UJEVIĆA 12,14,16 i 18, TEŽAČKA CESTA, KOMIŠKA ZAOBILAZNICA OD SIDRA DO ULICE PUT BATUDE.

Očekivano trajanje:

08:30 - 17:00

PETAK, 29.9.

Mjesto: Split

Ulica: Mosećka 62

Očekivano trajanje:

08:30 - 10:00

Mjesto: Split

Ulica: Mosećka 64

Očekivano trajanje:

08:30 - 10:00

Mjesto: Bogdanovići

Ulica: Potrošači istočno od škole

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Istarska 26 i 23, Antuna Matije Reljkovića 1,3,25

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00