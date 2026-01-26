Primorac odlazi iz Vlade!

Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, odlazi iz Banskih dvora i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).

Primorac će, potvrđeno je za Jutarnji list iz Vlade, biti ministar do kraja ovog tjedna, dokad se planira i izbor novog ministra financija.

Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, po prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, prema dogovoru između "klastera" zemalja srednje Europe, odnosno Hrvatske, Mađarske i Poljske, mjesto pripalo upravo Hrvatskoj, a sam Primorac izrazio je želju da upravo on bude kandidat, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković i prihvatio.

Procedura je takva da Vlada pokreće inicijativu koja se sastoji od upućivanja kandidature Marka Primorca nadležnim saborskim odborima, gdje će se obaviti saslušanje. Nakon toga, ako saborski odbori daju pozitivno mišljenje, vraćaju kandidaturu Vladi i krajem siječnja ili početkom veljače Vlada ga i službeno kandidira za proceduru u EIB-u.