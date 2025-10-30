Primjena umjetne inteligencije u borilačkim sportovima polako kuca na vrata. Boris Vujević: "Ne stvaramo boksače, oni nam se još uvijek događaju"

Kaštela su grad sportaša koji skoro svakog mjeseca donesu neku medalju u svoj grad. Borilački klub Leonid Gym iz Kaštel Starog, nije izuzetak, pa je tako i iz ovoga kluba poteklo nekoliko europskih sportaša. Njegov vlasnik Boris Vujević, nekadašnji član splitskog Pitt Bulla, s ponosom priča o uspjesima svojih boksača ali i o problemima na koje nailazi u ovom sportu. U svojoj dvorani bavi se profesionalno i rekreativno boksom, kickboxingom te MMA -poznatijim kao ultimate-fight. U dvorani treniraju dečki i cure, a svoje ogromno borilačko iskustvo, koje je Vujević stjecao i van granica naše države, s ogromnom ljubavlju prenosi na svoje mlade sportaše. Kaže kako se u Hrvatskoj jako puno boksa ali uvijek može bolje.

- Voljeli bi da imamo neki sustav koji stvara, voljeli bi imati boksačke kampove u Hrvatskoj gdje bi boksači živjeli i samo se bavili sportom. Nama se boksači još uvijek događaju, ne stvaramo ih nego nam se događaju. Imamo po jednog, jako rijetko dva boksača na olimpijadi te donesemo jednu medalju s natjecanja. Nemamo kontinuiranost rezultata kako bi postali svjetska sila u svijetu boksa, a tako ga i popularizirali, zaključio je Vujević.

Podrška Ministarstva sporta i Olimpijskog odbora ne izostaje, kao ni podrška Grada Kaštela za boksače, te situacija što se tiče boksa ide u jako dobrom smjeru. Podrška sponzora i simpatizera kluba je uvijek tu, nadodaje Vujević, te je na mladim sportašima samo da se usredotoče na svoju buduću karijeru.

- Boks je jedan od najtežih sportova, znanstveno dokazano, i ja kao trener se brinem o njihovim karijerama i njihovom životu. Za jednog boksača je najvažnija disciplina, motivacija je kratkog vijeka, a ako uspijete biti disciplinirani vjerujem kako vas očekuje rezultat. Mi smo relativno mlad klub ali imamo nekoliko medalja s europskih natjecanja, imamo i naše mlade nade. Josip Certa nam je prvak države, Mateo Gelo nam je došao s 12 godina te ga smatramo jednim od najvećih talenata u svijetu boksa. Od nas je potekao i Josip Tokić i Duje Cvitanović, pojašnjava Vujević.

Boris Vujević je kao predsjednikom Boksačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije, uz kolege dr. Dina Beloševića i dr. Marka Žaju sudjelovao na međunarodnoj sportskoj konferenciji "FightTech Summit" koja se početkom ovog mjeseca održala u Splitu. Vodeći domaći i strani stručnjaci iz područja sportskih znanosti, tehnologije i borilačkih sportova okupili su se na ovom događaju kako bi potaknuli razmjenu znanja, međunarodnu suradnju te unaprijediti pristup treningu i pripremi sportaša kroz primjenu modernih tehnologija.

- Na panelu se raspravljalo baš o tehnologiji u sportu. Neki su za to, drugi baš i ne, jer su se neki sportovi počeli više bazirati na tehnologiju nego na sam sport. U suradnji s mojim kolegama koji su doktori znanosti svojih područja napravili smo par znanstvenih radova pod nazivom ''Terenska dijagnostika'', gdje smo izveli par vježbi kako bi unaprijedili udarački sport izvođenjem vježbi. Ja sam došao na ideju kako bi se te vježbe mogli potpomoći tehnologijom. Kontaktirao sam par IT firmi, prezentirao im naše radove, te smo shvatili kako rezultate možemo povezati s tehnologijom kako bi isti bili mjerljivi. Mjerenje akceleracije, snage, brzine, jakosti. Mislim kako smo na tragu dobrog instrumenta koji će moći mjeriti sve navedene rezultate. Na tragu smo nečega što još ne postoji u svijetu i jako smo ponosni na sav taj naš trud i znanje. Sve je to još u povojima ali u dogledno vrijeme nadamo se jednom otkriću u svijetu borilačkih sportova koje će poboljšati sam trening boksača, pojašnjava Vujević.

Radi se o narukvicama koje će se stavljati na ruke i noge sportaša, koje će biti povezane wirelessom s laptopom te slati sve mjerne jedinice i mogućnosti koje borac napravi tijekom treninga. Danas već postoje uređaji koji mjere zasebne vrijednosti, a ideja ovih vrhunskih sportaša je da sve objedine u jedan čip koji će mjeriti bitne stavke u realnom vremenu.

Na konferenciji su svoje predavanje održali Gordan Kocijan i Mislav Ćorić, inženjeri strojarstva, koji su govorili o tehnologiji u udaračkom sportu. Njihovo izlaganje donijelo je pregled najsuvremenijih senzorskih i vizijskih tehnologija, praktične primjene umjetne inteligencije u treningu te demonstraciju kako se mjere i analiziraju specifične motoričke sposobnosti poput maksimalne jakosti, brzine, agilnosti i eksplozivnosti.

- Mišljenja sam da će tehnologija postati neizostavni dio sporta i da će sve više zauzimati dio procesa u samom sportu. Imamo trenera koji nemaju iskustvo iz ringa te da bi ga nadoknadili moraju pratiti tehnologiju. Treneri koji pak imaju iskustvo u ringu, tehnologija će im dobro doći kako bi se educirali. Upotreba novih tehnologija je u današnjem vremenu jako važna, sveprisutna je i vjerujemo kako će ovaj naš ''program'' pomoći u radu svima onima koji se bave ili odluče baviti udaračkim sportovima, zaključio je Vujević.