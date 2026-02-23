Prijedlog nagodbe Tromonta i Turističko-ugostiteljske škole težak tri milijuna eura izazvao tešku krizu na Skupštini!

Danas je na redu nova sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a sve detalje možete pratiti na Dalmaciji Danas.

E, sad je baš baš nastao problem. Točka je 17., a u pitanju je sklapanje nagodbe između Tromonta i srednje Turističko-ugostiteljske škole. Tromont je izvođač, a traži se 2,9 milijuna eura na ime dodatnih troškova, što je značajno viši iznos od onog postignutog javnom nabavom…

Opozicija je našla podosta nepravilnosti u pojašnjenju ove točke pa su (prvi put danas) zaprijetili da će izaći iz vijećnice, opstruirati glasovanje, a možda čak i srušiti kvorum.

Vijećnik Matejas Jozipović (NLM) je u ime svih klubova zatražio da se prijedlog te točke povuče s dnevnog reda.

Na koncu je župan prihvatio napore oporbe, točka je povučena do iduće sjednice.

Najdetaljnije je sve obrazložio, ponovno, Ante Renić.

'Ono što je prvo i najproblematičnije: prijedlog zaključka ne navodi iznos o kojem odlučujemo, iako se radi o izrazito visokoj obvezi od približno 3 milijuna eura (2.949.181,67 € ugovorene kamate). U tekstu nagodbe stoji da TUŠ treba isplatiti 2.359.345,34 €+25% PDV-2.949.181,67 € do 30. lipnja 2026., uz dodatnu kamatu (50% zakonske stope do dospijeća, potom 100% zakonska zatezna) ali taj ključni iznos nije nigdje eksplicitno istaknut u samom prijedlogu zaključka koji traži našu suglasnost. To je neprihvatljiv standard odlučivanja za Skupštinu.

Drugo, prema dostavljenoj dokumentaciji, Tromontovo početno potraživanje u medijaciji je bilo gotovo 15 milijuna eura (točnije: 11.827.162,18 € izvedeni radovi + 2.305.854,91 usklađenje cijena + 109.991,86 € manipulativni trošak + 879.089,34 € troškovi zastoja + 25.375,00 € ostalo). Takva visina početnog zahtjeva otvara ozbiljnu sumnju u pravilnost i zakonitost ugovaranja posla i naknadnih aneksa, kao i u način vođenja i nadzora investicije. To zahtijeva strogu provjeru prije nego što potvrdimo nagodbu ove veličine.

Treće, za mjerodavnu odluku Skupštine nužno je da dobijemo na uvid cjeloviti nalazi dopunu nalaza stalnog sudskog vještaka te pisano mišljenje medijatora o tijeku i ishodu medijacije. Iz materijala proizlazi da je sudska vještakinja Marija Šarić Leko izradila Nalaz 10. listopada 2025. i dopunu 11. prosinca 2025., a medijaciju je vodila Meri Prar, uz pet zajedničkih sastanaka i dva odvojena sastanka sa strankama. Međutim, Skupština te akte nema u spisu; bez njih se traži da odlučujemo „na slijepo". To je, blago rečeno, pogrešan redoslijed.

Četvrto, dokumentacija o potpisima i ovjerama je neujednačena. U nacrtu nagodbe vidljive su potpisne rubrike za odgovorne osobe, ali nije priložen ovjeren i kompletno Potpisan primjerak nagodbe; dodatno, u dostavljenim materijalima nije priložen potpis medijatora na cjelovitu nagodbu, niti ovjera koja prati klauzulu ovršnosti na koju se TUŠ obvezuje. Kod Odluke Školskog odbora vidljiv je potpis predsjednice školskog odbora, ali ostaje razvidna potpuna potpisna i ovjerovna sljedivost na razini svih „odgovornih osoba" koje preuzimaju financijsku obvezu i procesnu odgovornost (ravnatelj na tekst nagodbe, medijator na dovršenu verziju).