Župan Boban: Vi nemate zemljišta, ne znate što je izmjera; Vijećnik Centra: Sigurno vam Ivošević ne zvuči hrvatsko, ali moji su iz Zagvozda!

Na redu su točke dnevnog reda od rednog broja 13. do 16. - rasprava je ovaj put malo oštrija, vijećnici opozicije nisu baš najsretniji materijalima i objašnjenjima tih točaka, a riječ je o prodaji mineralne sirovine, građevinskog zemljišta u Sinju i Mravncima te stjecanje vlasništva nad regionalnom tržnicom, TTTS-om.

- Zašto država izlazi iz vlasničkog udjela, a Županija ulazi, postaje vlasnik 45 posto dionica? Pogotovo zato što financijsko stanje u Veletržnicama ne sugerira da je to tvrtka s nekom posebnom vrijednošću… Zašto država prvo nije sredila financije, određene dubioze, nego nam ‘kao’ nešto poklanja, a zapravo nam samo stvara trošak, pa moramo investirati…? Sve se radi nekako nespretno. - nezadovoljna je vijećnica Ružica Jakšić.

Slično je govorio i Ante Renić.

- Mi u ovim materijalima nemamo jasnu strategiju upravljanja društvom, nemamo investicijski plan, nemamo procjenu financijskog rizika za Županiju… - s poslovnog aspekta je kritizirao vijećnik Direkta.

A Bojan Ivošević (evo, prošlo je par sati od ‘mute’) je samo kratko, reklo bi se i dobronamjerno, sugerirao kako se cijeli postupak prodaje državnih sirovina, nekih iskopa odnosno kamena, mora malo usuglasiti. Jer, nema tome niti godinu dana, podsjetio je Ivošević, kako je Županija prodavala na Visu sirovinu, iskope, trećim osobama samo da bi koji mjesec kasnije te treće osobe prodavale isti taj kamen državi zbog radova na luci u Komiži?!

- Mislim da je to suludo, to bi trebalo nekako bolje dogovoriti. A kod točke za prodaju zemljišta je negdje ‘nestalo’ 200 kvadrata, ne znam je li izmjer otišao na susjednu česticu koja je državna ili privatna…? - kazao je kratko Ivošević.

- Željeli smo postati vlasnici Veletržnice kako bi investirali u – hladnjaču! Koja je iznimno važna za poljoprivrednike u cijeloj županiji, a vjerojatno i šire. A što se tiče rizika, sve je u životu rizik, ali mi smo se ovdje postavili s vizijom! - odlučan je bio župan. Kao da je na njega prešla s kolege iz HDZ-a Sanadera ona netrpeljivost prema Ivoševiću pa je njemu odgovorio, pomalo neuobičajeno oštro za inače miroljubivog Blaženka Bobana, riječima: ‘vjerojatno nema zemljišta u vlasništvu pa ne znate što je to katastarska izmjera...’

- Znam da vam Ivošević ne zvuči hrvatsko, ali moja familija je isto odavde, iz Zagvozda, i nedavno je gore bila katastarska izmjera i čistili smo parcelu, tako da ne morate vrijeđati… - kratko je ovaj put uzvratio vijećnik Centra.