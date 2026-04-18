Prije godinu dana napustio nas je bivši Vatreni: Imao je samo 39 godina, a triput se borio s teškom bolešću

Nema koga u travnju prošle godine nije zatekla i pogodila vijest o tragičnoj smrti nogometaša Nikole Pokrivača. Pokrivač je stradao u teškoj prometnoj nesreći prije točno godinu dana na Turanjskoj obilaznici u Karlovcu dok se vraćao s treninga. Imao je samo 39 godina.

Poginuo je Nikola Pokrivač

Nikola nije imao lak život. Nogometaš se tri puta borio s teškom bolešću. Naime, Pokrivač je u kolovozu 2015. godine obolio od klasičnog Hodgkinova limfoma.

Prvi mjeseci su mu bili najteži jer je morao biti u potpunoj izolaciji, a obitelj ga je mogla gledati samo kroz staklo. Prošao je brojne kemoterapije i čak se u dresu Slavena vratio nogometu, ali bolest mu se vratila.

Mislio je da nikada više neće igrati nogomet

Nije odustao ni nakon što mu se rak vratio treći put, a oporavio se nakon presađivanja koštane srži primljene od majke Ane. Kada mu je 2015. dijagnosticirana zloćudna bolest, Nikola je mislio da više nikada neće igrati nogomet, piše Story.

'Bio sam na pripremama s klubom iz Tel Aviva za koji sam potpisao ugovor. Ondje sam prošao liječnički pregled i dobio tri dana slobodno da odem po stvari u Zagreb. U ta tri dana pojavila mi se kvrga na vratu. Otišao sam liječniku koji je tkivo poslao na analizu. Najgore je bilo čekati rezultate', rekao je ranije.

Nakon što je doznao o čemu je riječ, Nikola je odmah počeo liječenje kemoterapijom, a s njim je u bolnicu odlazila i supruga. Brak s Katarinom nažalost nije opstao te su 2018. objavili da se razvode. Zajedno su dobili kćer Niku, koja danas ima 11 godina.