Prijatelji životinja digli kaznenu prijavu protiv žena koje su ostavile štence da se smrznu

Nakon što je na Novu godinu u Lukavcu kod Velike Gorice pronađeno sedam uginulih štenaca, udruga Prijatelji životinja podnijela je Općinskom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv dviju žena zbog sumnje na kazneno djelo napuštanja životinja s posljedicom smrti.

Udruga se u prijavi poziva na snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako su dvije žene taksijem došle na parkiralište u Lukavcu, iznijele vrećicu sa živim mladuncima, ostavile je na tlu i potom otišle. Oko sat vremena kasnije u istoj je vrećici pronađeno sedam smrznutih štenaca. Iz Prijatelja životinja navode da takvo postupanje isključuje nehaj te da je smrt mladunaca bila objektivno predvidiva.

Udruga traži da se, u slučaju utvrđene krivnje, izrekne zabrana držanja i nabavljanja životinja u trajanju od jedne do pet godina te da se istragom utvrdi gdje se nalazi majka štenaca, za koju upozoravaju da bi bez mjera mogla ponovno imati leglo. Ujedno ističu da je slučaj posljedica nedosljedne provedbe Zakona o zaštiti životinja, osobito u dijelu mikročipiranja i kontrole razmnožavanja.

Nakon objave slučaja, jedna od žena sa snimke javila se medijima tvrdeći da su ona i prijateljica vrećicu pronašle obješenu o stablo te da su postupale s namjerom spašavanja životinja. Navodi da su pokušale kontaktirati nadležne službe, a potom životinje prevezle do naseljenog mjesta kako bi im omogućile pomoć. Ističe da raspolaže dokazima za svoje tvrdnje te je zatražila ispravak navoda i uklanjanje snimke.