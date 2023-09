Prijatelji djevojčice poginule na Žitnjaku neutješni: "Baka, idemo kupiti cvijeće i svijeće"

Zbog prometne nesigurnosti u istoimenoj ulici i prebrze vožnje te velikog broja kamiona koji se ondje kreću, najavljuju prosvjed. Iz policije su objavili nalaz očevida, utvrđeno je da kamionu nisu bile ispravne kočnice, javlja N1.

Učenici koji su s djevojčicom išli u školu, neutješni su. Cijeli dan s obiteljima dolaze na mjesto nesreće i ostavljaju poruke i pale svijeće.

"Imala skupljene novčiće pa onako prebrojala i rekla “Baka, idemo ujutro kupiti cvijeće i svijeće.” Baš ju je pogodilo i jedva je nekako zaspala. Normalno da su djeca to čula, pokušate im objasniti na neki blagi način, ali kad idu u treći razred onda su dosta i svjesni", rekla je Mirjana sa Žitnjaka.

Stanovnici su u šoku. Kažu, bilo je samo pitanje vremena kada će se dogoditi tragedija na opasnoj prometnici.

"Jako je prometno i ljudi se jako neodgovorno i prebrzo voze. Ne možeš voziti preko sto u naseljenom mjestu preko 100. Noćas je kćerka spavala sa mnom da mi ne bi pozlilo", shrvana je Marija iz naselja zavijenog u crno, javlja N1.

Među onima koji su došli zapaliti svijeću u spomen na poginulu djevojčicu bio je i vlasnik tvrtke u čijem je vlasništvu kamion, Mario Jertec.

"Vozač je navodno preko noći ostao u policiji. Pretpostavljamo da je to procedura. Ne znamo jer nam se nikad to nije dogodilo. Čekamo daljnje informacije, ali s obzirom da je to u rukama policije, ne znamo, ne znamo", izjavio je Jertec.

Iz policije su, nakon provedenog očevida, utvrdili da je kamion bio neispravan, a vozač je zadržan u istražnom zatvoru.

Nakon što je jučer izjavio da se ovakva tragedija mogla i morala spriječiti te prozvao roditelje školaraca, ministar Davor Božinović danas kaže da se mora učiniti sve kako bi se ovakve nesreće spriječile.

"Djeca ne mogu biti odgovorna za ono što im se može dogoditi, zato su tu stariji, ali i institucije. Policija ne bježi od odgovornosti, (ali) tu je i školski sustav, sustav koji regulira promet po gradovima, to su jedinice lokalne i regionalne samouprave koje imaju svoje posebne odjele koji se bave regulacijom prometa, ali tu je i uloga svih nas starijih, uključujući i roditelje, jer s djecom treba raditi", izjavio je Božinović.

Iz mjesnog odbora slažu se s ministrom da se ovakva tragedija mogla spriječiti i ističu da su tražili pojačanu policijsku kontrolu na ovoj prometnici. Tražili su i postavljanje kamera na cesti, ali iz policije već šest mjeseci nema odgovora.

"Osobno sam ih zvala nakon što su jedno popodne susjedu i mene skoro pokupili. Stavili smo i uspornike koje su građani tražili. Sad traže da se maknu jer se vozači utrkuju preko njih i gledaju tko će bolje preskočiti", rekla je Sanja Šutej iz Mjesnog odbora Žitnjak, javlja N1.

Ako se ne uvede bolja prometna sigurnost na Žitnjaku – mještani najavljuju u idućih mjesec dana prosvjed. Iz zagrebačke policije tvrde kako su na spornoj cesti i obližnjim raskrižjima – lani bile četiri nesreće, niti jedna u kojoj je vozilo naletilo na pješaka. Ove godine jedna nesreća bila je dovoljna da završi tragično.

Tko je zakazao? Prometni vještak uvjeren je da je svaki vozač odgovoran prilagoditi brzinu kako bi u bilo kojem trenutku stao i propustio putnike iz autobusa – posebice onoga koji ima oznake da prevozi djecu. Isto tako – tu je bitna i dobra prometna infrastruktura te jasno označeno stajalište autobusa – što nije slučaj na mjestu nesreće na Žitnjaku.

Nakon šoka, mještani na Žitnjaku nadaju se da će ova tragedija biti poruka vladajućima da se poveća sigurnost prometa i da više na kolniku neće morati paliti svijeće.