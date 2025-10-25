Prevarantica ukrala 90-godišnjakinji više tisuća eura

Jučer 24. listopada oko 11 sati u Ulici Marijana Stilinovića u Svetoj Nedelji, nepoznata je ženska osoba telefonom nazvala 90-godišnjakinju i lažno joj se predstavila kao zaposlenica banke navodeći da je novac koji oštećena ima kod kuće nevažeći te da ga je potrebno zamijeniti.

Nakon što je 90-godišnjakinja povjerovala u lažnu priču, nepoznata ženska osoba došla je na njenu adresu stanovanja gdje joj je ona predala više tisuća eura.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.