Prestanite pržiti slaninu na ulju u tavi, ovo je bolja metoda

Nema boljeg doručka od hrskave slanine, ali pečenje u tavi često ovaj omiljeni zalogaj pretvori u gumenastu zbrku. Mnogi pripremaju slaninu s uljem ili maslacem, no ona prirodno otpušta vlastitu masnoću, a previše masnoće može uzrokovati da bijeli rubovi zagore prije nego što se sredina dobro ispeče. Rezultat je slanina koja je i prepečena i nedovoljno pečena u isto vrijeme, prenosi N1.

Profesionalni kuhar Billy Parisi podijelio je jednostavan način da se slanina svaki put savršeno ispeče bez prskanja ulja — a sve što trebate jest posve izbjegavati tavu. Billy je rekao: “Napravio sam više slanine nego što se želim sjetiti, još od svojih dana u restoranima. Pržio sam je u tavi, pekao na roštilju, čak i frizirao u dubokom ulju, ali do danas nisam našao bolji način pripreme od ovoga.”

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodao je: “Apsolutno najbolji način za pripremu slanine je u pećnici. Savršeno je porumeni, a pritom puno bolje zadržava oblik nego kad se u tavi skupi i zgrči.”

Pečenje slanine u pećnici osigurava da toplina istovremeno peče i ružičasto meso i bijelu mast, pa će se slanina ravnomjerno hrskavo ispeći.

Slanina neće biti samo ukusnija i bolje teksture, nego će biti i zdravija jer se peče u vlastitoj masnoći, bez dodatnih kalorija iz maslaca ili ulja.

Ovo je jednostavan način da vam trakice slanine uvijek ispadnu hrskave, a usto znatno olakšava čišćenje jer nakon toga ne morate ribati masnu tavu.

Kako pravilno peći slaninu u pećnici

Za početak, obložite lim papirom za pečenje i zagrijte pećnicu na 200 °C (ili 180 °C s ventilatorom). Posložite trakice slanine na lim. Ako želite, preko lima možete staviti i rešetku kako bi sva mast otjecala — to će slaninu učiniti još hrskavijom.

Rasporedite slaninu u jednom sloju tako da se ne dodiruje, pa stavite u pećnicu. Tanka "streaky” slanina peče se oko 15 minuta, a deblji komadi oko 20 minuta.

Ipak, vrijeme pečenja može varirati ovisno o pećnici, stoga nakon 10 minuta počnite redovito provjeravati.

Slanina je gotova kada je zlatnosmeđa i lijepo karamelizirana. Izvadite je iz pećnice, položite na kuhinjski papir da se ocijedi višak masnoće i poslužite u maslacem premazanom pecivu.