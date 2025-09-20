Prepoznajete li ovu popularnu Splićanku koja je ukrala pažnju na Poljudu? Hodala je s bivšim hajdukovcem

Na derbiju između Hajduka i Dinama na Poljudu, uz vatrenu atmosferu na tribinama, pažnju fotografa privukla je i popularna tiktokerica Silvija Kalinić. Splićanka je stigla u bijeloj mini-haljini s naramenicama i sunčanim naočalama, a u društvu prijateljice s tribina je pratila utakmicu.

Silvija je javnosti poznata i po vezi s Antonijom Asanovićem, sinom legendarnog hajdukovca i vatrenog Aljoše Asanovića.

Kalinić, zajedno s Dženifer Džoni, stoji iza jednog od najgledanijih domaćih TikTok profila – “Ne bi on nikad”. Duo iz Splita okuplja gotovo 52 tisuće pratitelja, a njihove skečeve je dosad lajkalo više od 1,8 milijuna korisnika.

Na profilu se mogu pronaći duhovite priče o ljubavnim zgodama i nezgodama, ispričane u prepoznatljivom splitskom stilu humora, a svaka završava već poznatom rečenicom: “Ne bi on nikad.”