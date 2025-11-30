U Zürichu je preminuo Mirko Perković-Poky, poznati hrvatski pjevač, koji je rođen u Livnu, ali je dugo godina živio u Berlinu i bio omiljen u hrvatskom iseljeništvu.

Prema informacijama koje je dobio Fenix-magazin, Perković je umro u Zürichu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. studenog. Točne okolnosti smrti zasad su nepoznate, no njegovi prijatelji ispričali su kako je pjevač pronađen u hotelskoj sobi u nedjelju oko jedanaest sati.

Navode da se Perković već tijekom večeri osjećao loše, zbog čega su ranije prekinuli nastup na Livanjskoj noći. Prijatelji su ga htjeli odvesti u bolnicu, no on je to odbio, uvjeravajući ih da mu je potreban samo odmor jer je dehidrirao. Nažalost, otišao je u hotelsku sobu gdje je kasnije pronađen mrtav.

Bio je "narodni čovjek"

Mirko Perković Poky bio je pjevač i glazbenik iz Livna koji je dugi niz godina živio i radio između Berlina i Münchena. Glazbom se bavio još od osnovne škole, svirao je harmoniku i klavijature te je iza sebe imao više od dva desetljeća glazbenog iskustva.

Tijekom karijere realizirao je nekoliko albuma u suradnji s regionalnim producentima. Nastupao je diljem Europe i Kanade i bio poznat po širokom repertoaru koji je obuhvaćao dalmatinske pjesme, pop, rock i narodnu glazbu. Ostat će upamćen kao jednostavan, kako je za sebe volio kazati, "narodni" čovjek i glazbenik koji je bio odan kvaliteti i autentičnom glazbenom izrazu.