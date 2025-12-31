Preminuo Mate Meštrović

Nakon kraće bolesti, u 96. godini života, umro je poznati diplomat, povjesničar i novinar, široj javnosti poznat i kao sin Ivana Meštrovića, Mate Meštrović.

Meštrović je rođen u Zagrebu 1930. godine. U Zagrebu je završio osnovnu školu, a daljnje školovanje nastavio je u inozemstvu. Od 1942. godine, živjeli su prvo u Rimu, potom u Švicarskoj, a zatim u SAD-u od 1947. godine. Godine 1951. diplomirao je, a 1952. godine i magistrirao na Sveučilištu Syracuse u SAD-u.

Bio je poručnik u američkoj vojsci za vrijeme Korejskog rata, a nakon povratka i izlaska iz vojske doktorirao je 1957. godine na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Potom je deset godina radio kao novinar, a od 1967. do 1991. godine predavao je suvremenu europsku povijest na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju.

Od 1980. do 1982. godine bio je pročelnik za vanjske poslove, a od 1982. do 1991. godine predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), krovne političke organizacije hrvatskog političkog iseljeništva.

Nakon uspostave samostalne hrvatske države vratio se u domovinu te je, kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora i veleposlanik Republike Hrvatske u Bugarskoj, svoje iskustvo stavio u službu hrvatskih institucija i vanjske politike.

Iza njega ostala je supruga Rumi i sin Simon. Ispraćaj će biti u krugu obitelji, piše Net.hr.