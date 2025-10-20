Preminuo legendarni Zdene: "S njim je otišao i onaj najposebniji dio grada..."

Umro je Zdenko Kuman, veliki zaljubljenik u Zadar i košarku.
Vijest o smrti objavio je Muzej zadarske košarke.
Tužna vijest...
Tužan dan koji će zasigurno ujediniti Zadar u cijelom njegovom biću..
Umro je Zdenko Kuman.
Naš Zdene..
Ruke su danas na našim licima i u mislima na njega... Nema tog Zadranina koji danas neće misli, molitvu, prema njemu uputiti.
Utjeha svima nama da boli više nema u Zdenkovom životu a njegovi životopisni trenuci vječno će živjeti u svima nama.
Sa Zdenkom je otišao i onaj najposebniji dio Zadra... Zauvijek.
Počivao u miru dragi Zdenko.
Sućut njegovoj obitelji.
