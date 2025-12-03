Preminula je Dolores Bura, šibenska fotografkinja koja je inspirirala druge

Šibenska fitness instruktorica i fotografkinja Dolores Bura preminula je danas u ranim jutarnjim satima, potvrdili su za ŠibenikIN njeni prijatelji. Imala je 48 godina.

Dolores se dugo godina borila s teškom bolešću bubrega, koja je zahtijevala česte dijalize, a prije tri godine pretrpjela jak moždani udar. Nakon rehabilitacije mnogi su se Šibenčani i Šibenčanke odazvali humanitarnoj akciji kako bi joj olakšali oporavak i povratak kući.

'Borba traje svaki dan. Žilava sam, uporna i borbena, za neke teška, ali to je sve ono što mi ne da odustati kad je najteže' rekla nam je tada.

U razgovoru je otvoreno govorila o izazovima svakodnevnog života.

'Sad sam u fazi kad mi je najpotrebnija fizikalna, bilo bi idealno da je svaki dan, a i u potrazi sam za njegovateljicom koja će uz mene biti 24 sata. Dosadilo mi je više ležati, uvijek sam bila 100 na sat jer ljenčarenje u mojem rječniku ne postoji. Zato sam i pokrenula osobni projekt 'Na ljeto hodam', gdje ću se prisiljavati svaki dan ustajati s pilot hodalicom, vježbati i hodati po kući. Cilj je svaki dan đir više i nadam se da će to donijeti rezultate.

Želim ponovno hodati, biti samostalna, želim na ljeto izaći iz kuće samostalno i proći đir po trim stazi. Pomoć je i dalje potrebna i nije me sram tražiti. I dalje sam na dijalizi svaki drugi dan. Ponekad mislim da ću se samo ispatiti do iznemoglosti, ali evo me, tu sam. Zbrčkana, ali grizem za taj oporavak i učinit ću sve da ponovno hodam. I hvala svima onima koji navijaju za mene.'

Njena energija, ljubav prema životu, koji je nije mazio, i fotografiji te nesalomljiv duh ostavit će dubok trag u srcima svih koji su je poznavali.

Dolores će sigurno ostati zapamćena kao osoba koja je, unatoč svim izazovima, zračila pozitivom, inspirirala druge i nikada se nije prestala boriti.