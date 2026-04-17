Premijer pozvao građane da si pripreme zalihe: "Moramo biti spremni"

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen upozorio je da se otok mora pripremiti za moguću invaziju Sjedinjenih Američkih Država, u jeku pojačane retorike predsjednika Donalda Trumpa o pripajanju tog danskog teritorija.

Trump je više puta isticao da bi preuzimanje Grenlanda bilo nužno za sigurnost SAD-a, a Bijela kuća ranije ove godine nije željela isključiti ni mogućnost vojne opcije. Takav stav izazvao je zabrinutost među stanovnicima Grenlanda i doveo saveznike u NATO-u u nezgodan položaj, javlja Newsweek.

Trumpove učestale izjave

Trumpove učestale izjave o pripajanju Grenlanda narušile su odnose SAD-a s NATO saveznicima. Predsjednik tvrdi da SAD ima legitiman interes za kontrolu nad otokom kako bi ojačao utjecaj u sve važnijoj arktičkoj regiji, osobito u kontekstu rastućeg utjecaja Rusije i Kine, prenosi N1.

Ideja nema potporu europskih partnera, a većina Amerikanaca joj se protivi. Samo 13 posto ispitanih podržava uporabu vojne sile za preuzimanje Grenlanda, dok bi 32 posto podržalo kupnju teritorija, pokazuje anketa YouGova i The Economista provedena od 23. do 26. siječnja na uzorku od 1.684 ispitanika.

Upozorenje grenlandskog premijera

Nielsen je za NBC News rekao da je vlada pozvala građane da budu spremni na sve scenarije te da osiguraju zalihe hrane, vode i tople odjeće za najmanje pet dana.

„Ako se nešto dogodi s našom infrastrukturom, naravno da moramo biti spremni“, rekao je.

Na pitanje ima li jamstva da bi NATO branio Grenland u slučaju američke invazije, Nielsen je kazao da nije siguran bi li savez bio spreman djelovati protiv jedne od svojih članica. Prema članku 5. NATO-a, napad na jednu članicu smatra se napadom na sve.

Dodao je da su neke članice NATO-a javno izrazile punu potporu Grenlandu, ali i naglasio da je pitanje obrane „teška tema“ na koju nije lako dati jasan odgovor.

Građani Grenlanda, istaknuo je, „ne osjećaju se sigurno“ i „uplašeni su“ zbog Trumpovih izjava.

Trumpove najnovije izjave o Grenlandu

Trump je prošlog tjedna na društvenoj mreži Truth Social kritizirao NATO zbog Grenlanda, u kontekstu rata s Iranom. Nezadovoljan je saveznicima koji nisu podržali američke operacije na Bliskom istoku, a nije isključio ni mogućnost izlaska iz saveza.

„NATO NIJE BIO TU KAD NAM JE TREBAO I NEĆE BITI AKO NAM OPET ZATREBA. ZAPAMTITE GRENLAND, TAJ VELIKI, LOŠE VOĐEN KOMAD LEDA!!!“, napisao je Trump.

Još u siječnju poručio je da je Grenland potreban SAD-u „u svrhu nacionalne sigurnosti“, nazvavši ga ključnim za projekt „Zlatne kupole“ koji SAD razvija.

„NATO bi trebao predvoditi napore da ga dobijemo. AKO MI NEĆEMO, HOĆE RUSIJA ILI KINA, A TO SE NEĆE DOGODITI!“, napisao je.

Nielsen već dulje kritizira takvu retoriku te je ponovio da Grenland „nije na prodaju“.

„Grenland ne želi biti u vlasništvu SAD-a. Ne želi da se njime upravlja iz SAD-a. Ne želi biti dio Sjedinjenih Država“, poručio je.

Što slijedi

Iako Trump često spominje mogućnost preuzimanja Grenlanda, zasad nisu objavljeni nikakvi konkretni vojni planovi.

Prema predikcijskom tržištu Kalshi, postoji 27 posto šanse da Trump prije kraja mandata kupi barem dio Grenlanda. Polymarket procjenjuje da je vjerojatnost da to učini tijekom 2026. godine oko 8 posto. Te su procjene pale u odnosu na siječanj, ponajprije zato što je rat s Iranom postao glavni vanjskopolitički prioritet SAD-a.