Premijer liga – Liga A: Trogir iskopao bodove protiv Rudara

Trogir stigao do prvih bodova nove sezone

U posljednjem susretu 2. kola Paket24 Premijer lige – Liga A, Trogir je pobijedio Rudar 29:26 i tako stigao do prvih bodova nove sezone, odnosno svog suparnika kao jedinog u Ligi A ostavio na dnu bez bodova.

Kao što se moglo i očekivati i kao što se najavljivalo, bio je jako izjednačen susret. Gosti su bili nešto mirniji, razigraniji u prvih 20-tak minuta i vodili s pogotkom ili dva. Ali od rezultata 9:9 u 23. minuti, prednost seli na stranu Trogirana. I oni nešto zadovoljniji idu na predah jer imaju vodstvo. Minimalno, ali ipak vodstvo. Takvim rezultatom ni gosti međutim nisu bili bez izgleda.

A nastavak je bio još uzbudljiviji. Domaćin je dvaput bio na plus tri, ali dalje od toga nije mogao da bi možda prelomio susret. Uporni gosti stalno su prijetili i serijom od tri pogotka sredinom drugog poluvremena stigli do izjednačenja (18:18). A vrlo brzo nakon toga i vodstva (19:20).

Ali nisu uspjeli izdržati do kraja jer se igralo još punih 13 minuta. Ključnim se pokazalo vrijeme između 52. i 56. minute kada su domaćini povezali četiri pogotka u nizu i s 22:22 pobjegli na 26:22. Rudari se ni tada nisu predali. Uspjeli su u jednom trenutku prepoloviti taj zaostatak, ali ne i doći do novog izjednačenja ili vodstva. Završilo je slavljem Trogira (29:26). S 13 obrana Tomislav Olić bio je jedan od domaćih junaka. Drugi je bio Mislav Nenadić koji je imao savršenu pucačku večer s 10 pogodaka iz 14 pokušaja. Odličan je bio i Tomislav Radnić s učinkom sedam od sedam. Kod gostiju 10 obrana Marka Prpića. Po pet pogodaka dali su Marko Tarabochia i Dorian Gorički.

