"Prema sporazumu iz 1917., Britanija ima pravo prvokupa Grenlanda"

Tonči Tadić, nuklearni fizičar s Instituta Ruđer Bošković, analizirao je tijekom gostovanja na N1 televiziji izglede da Sjedinjene Države preuzmu Grenland. Podsjetio je da su Amerikanci još 1916. od Danske otkupili Djevičanske otoke.

"Zauzvrat je SAD priznao da Danska ima suverenitet nad Grenlandom. Temeljem te deklaracije je 1951. sklopljen američko-danski sporazum o obrani Grenlanda u kojem je određeno da će SAD obraniti teritorij radi čega su uspostavljene američke vojne baze na tom otoku", rekao je, dodavši da se Amerika u arktičkim krugovima uvijek oslanja na specijalizirane nordijske postrojbe.

Ukazao je na još jedan detalj. "Želim podsjetiti da SAD ima tri ledolomca. Oni računaju na pomoć Rusije, oni imaju 43 ledolomca, međutim kad to usporedimo s Kanadom, Danskom, Norveškom od kojih svaka ima desetak ledolomaca, jasno je da je maštanje o nekakvom američko-arktičkom imperiju potpuno besmisleno", ustvrdio je.

"Danska ima sposobnost borbe u polarnim uvjetima"

Kako navodi, prvi problem je što ne postoji vojska koja bi se mogla boriti u izuzetno surovim zimskim uvjetima pri kojima temperature padaju i do -40. Drugi problem je nedostatak brodova koji bi omogućili adekvatnu opskrbu. Podsjeća da je u doba Hladnog rata SAD na Grenlandu imao 15 tisuća vojnika. Danas ih je tek 150.

"Ti Danci na psećim zapregama su vitalni za zaštitu tih Amerikanaca. Oni mjesecima borave u surovim uvjetima", napomenuo je. Tvrdi da Danska ima sposobnost borbe u polarnim uvjetima te da su Amerikanci tamo zahvaljujući potpori Danske.

"Amerika u Danskoj može dobiti bilo koju koncesiju za bilo što, Amerika može povećati broj vojnika u bazama, oko čega će im pomoći i zemlje poput Norveške. Još jedan bitan detalj, a tiče se Trumpova ideja o kupnji Grenlanda od Danske. 1917. je sklopljen sporazum Kanade, Danske i Velike Britanije po kojem Britanija ima pravo prvokupa Grenlanda, ako ga Danska bude ikada prodavala", naveo je.

"Tako da čim je on izašao s tom idejom, uslijedio je brzi razgovor sa Starmerom koji ga je upozorio na tu činjenicu", dodao je.

"U strategiji se ni na jednom mjestu ne spominje Grenland"

Osvrnuo se i na opetovane tvrdnje američke administracije da je ovaj otok od "velike strateške važnosti za američku sigurnost".

"Kad pročitate strategiju objavljenu 2025., ni na jednom mjestu se ne spominje Grenland. Ne vidim nikakvih poteškoća da u dogovoru s Danskom smjesti vojnike koje je imao u doba Hladnog rata i formira protuzračnu obranu kakvu je imao tada. Za to nije potrebno teritorijalno preuzimanje jer to lomi čitav koncept NATO-a", naglasio je.

Komentirao je i tvrdnje da Rusi potiču Trumpov naum. "Ako SAD pokazuje agresivnost prema Južnoj Americi i Grenlandu, onda je razumna i ruska agresivnost na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza", rekao je.

"On, uz ovo, ovime postiže još dva efekta. Prvo odvlači pozornost svjetske javnosti od slučaja Epstein, a drugo odvlači pažnju od Ukrajine čime pomaže svom prijatelju Putinu koji mu je odjednom prijetnja", zaključuje Tadić i dodaje da je u njihovom odnosu puno nekonzistentnosti", nastavio je.

"Što je stvarno uništeno u Iranu, nitko ne zna"

Tadić je uvjeren da su Trump i njegovi suradnici u prvom redu medijski influenceri, a ne političari. "U doba napada na Venezuelu zbog otmice Madura, situation room nije bio u Bijeloj kući, kao u doba kad je Obama odlučio likvidirati Bin Ladena, nego u dijelu restorana u Trumpovoj vili u Mar-a-Lagu, odvojen zastorima", kazao je.

"Iza Rubija i Trumpa bio je videozid na kojem su se gledali klikovi na Twitteru i Facebooku. Dakle, ključno je kako neka od ovih tema medijski rezonira, a ne koji su njeni stvarni učinci. Dakle, bitno da se priča o tome. Svi pričaju o tome kako je izraketirao Iran, a to što je stvarno uništeno... Nitko ne zna", dodao je.

Govorio je i o Trumpovom Odboru za mir u koji je dosad pozvano oko 50 država.

"Fascinira me kad lik od 79 godina želi stvoriti Odbor kojem će biti doživotno na čelu. Što se tiče Plenkovića, njemu se nigdje ne žuri oko toga. On u prvom redu mora pratiti što kažu naši partneri iz EU-a jer Unija mora biti unisona. Svako srljanje Trumpu u zagrljaj dok pokušava razbiti NATO i 'zakačiti' te na sve načine posvaditi Europsku uniju sa SAD-om, nije pametno", zaključio je.