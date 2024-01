PREDSTAVLJENA KNJIŽICA O DIOKLECIJANU Šarenim ilustracijama i zanimljivim pričama nudi uvid u život u doba cara

Svjetlo dana je ugledala edukativna knjižica o caru Dioklecijanu nazvana 'Dioklecijan - ratnik, vizionar, car' autorice Marije Plazibat i ilustratora Dalibora Popovića.

Projekt je realizirao Muzej grada Splita, a nova knjižica informativnim i zanimljivim crticama daje uvid u svakodnevnicu stanovnika antičkog doba, prati životni put cara Dioklecijana od uspona na tron do provođenja reformi na političkom, vojnom i gospodarskom planu do dobrovoljnog odlaska s vlasti.

Ispunjena živopisnim i upečatljivim ilustracijama ova knjiga je i edukativnog karaktera. Tiskana je na hrvatskom i na engleskom jeziku, a danas je još dostupna po promotivnoj cijeni.

Autor ilustracija je Dalibor Popović koji smatra da je ova knjižica uvid u jedan nepoznati dio života u razdoblju Dioklecijana te da će biti jako zanimljiva široj populaciji posebice mladima.

"Ideja je tu bila uvijek, mislim da je ovo jedan neubičajeni način prezentacije Dioklecijana, namijenjen je široj populaciji pogotovo mladima. Niz crtica iz njegovog života koje su nepoznate. Ja sam uvjeren da neki ljudi neće znati za te neke stvari koje su u knjižici, ali i ovde su te priče oplemenjene mojim ilustracijama pa u stvari možete zapamtit crtež, a nećete zapamtit priču ali će vam ostati ta storija o Dioklecijanu", kazao je ilustrator.

Naravno u knjižici je spomenuta i Salona, ali na jedan novi način koji prikazuje njenu veličinu i ljepotu.

Dalibor Popvić se prisjetio i anegdote sa umjetnom inteligencijom s kojom je 'pričao' o Dioklecijanu i kupusaru.

"Pitao sam umjetnu inteligenciju da li što zna o Dioklecijanu i priči o kupusaru, a onda je ona rekla 'oo da ja to volim pričat svakome' onda je ona ispričala priču po kojoj Dioklecijan šeta gradom i sretne kupusara i pita ga 'kako si, kako živiš', a on odgovori 'evo odlično dobro mi ide kupus', a on kad je došao u svoju sobu rekao je vidi jedan kupusar tako dobro živi.

I onda ja pitam umjetnu inteligenciju 'dobro jesi li ti ovo malo izlagala', a ona odgovori 'pa eto jesan malo' i govorin 'da li bi volila čuti pravu priču o Dioklecijanu i kupusaru?', i onda san joj ispriča priču i pita je oće je upamtit, a ona je odgovorila ' normalno da oću ovo mi je najdraža priča Dioklecijanu i kupusaru'.

Autorica knjige je Marija Plazibat koja je zajedno sa ilustratorom Daliborom Popovićem radila na ovoj knjižici kroz 2023. godinu dok nije bila kako kaže savršena. Knjižica je namijenjena djeci, ali autorica smatra da svatko tko je uzme će naučiti nešto novo i uživati u pričama koje nudi.

"Slikovnica Dioklecijan - ratnik, vizionar, car namijenjena je prvenstveno djeci, ali smatram da će i odrasli moći nešto zanimljivo pročitati i naučiti u toj slikovnici. Također slikovnica je izdana dvojezično pa će vjerojatno biti zanimljiva i turistima. Radili smo protekle cijele godine dok nije ispala savršeno kako smo i htjeli", kazala je Marija Plazibat.

Vesna Bulić Baketić ravnateljica Muzeja grada Splita smatra da su ove edukacije temelj razvoja ljubavi prema gradu kod najmlađih te da ovom knjižicom upravo tome i pristupaju na jedan zanimljiv i šaren način.

"Mislim da je to definicija muzeja da čuva, istražuje i educira odnosno putem edukacije da komunicira. Moramo sve ono čime se bavimo iskomunicirati, a najvažnija dobna skupina su najmlađi. Svi itekako dobro znamo da ono što smo primili u djetinjstvu pa i ja osobno i moji kolege, ljubav prema gradu smo stekli kad smo bili mladi i kad su nas po palači vodili roditelji po raznim edukacijama.

Ljubav se stvara upravo tada i ovim lijepim, zanimljivljim i šarenim materijalima naša su ciljana publika upravo najmlađi. To su budući građevinari, arhitekti, liječnici, ekonomisti i tursitički vodiči koji će ojsećaj prema svom gradu baštini i naslijeđu primiti upravo od nas. To je osnovni cilj svakoga muzeja", zaključila je ravnateljica muzeja.