Grozne vijesti iz Milana: Modrić ima dvostruki prijelom, sezona je za njega gotova

Dramatične vijesti stižu iz Milana - Luka Modrić ima dvostruki prijelom jagodične kosti i za njega je sezona u Milanu već završena. Prve informacije govorile su da je hrvatski kapetan izgubljen i za Svjetsko prvenstvo, ali SN doznajuda Lukin odlazak u Ameriku ne bi trebao doći u pitanje, kapetan će tamo zaigrati, vjerojatno sa zaštitnom maskom. Ne treba ni naglašavati kakav bi to bio udarac za Vatrene, jer i ovako je golem. Još se ne zna kakav oporavak ga čeka, operacija ili konzervativno liječenje.

Naravno da su u Milanu svi u šoku. "Modrić je na testovima kako bi se vidjelo kakav je opseg problema. Bio je prisiljen napustiti teren zbog jakih bolova i zabrinutost u klubu je velika", prenose talijanski mediji, koji su sa zebnjom čekali nove vijesti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Bio bi to ogroman gubitak za kraj prvenstva", stava su Talijani. "Gotovo nikada nismo vidjeli Modrića da napušta teren ove sezone, čak ni u trenucima kada se vidjelo da je umoran i da mu tijelo pati. Unatoč tome, nikada nije odustao, zato znamo koliko ga je moralo boljeti."

U zaključku teksta stoji sljedeće:

"Nadamo se zbog njega, zbog talijanskog nogometa i AC Milana, da će Luka uskoro biti na terenu."

Nažalost, Milan ga ove sezone više neće imati, morat će borbu za Ligu prvaka nastaviti bez ključnog igrača.

Modrićeva je ozljeda i veliki udarac i za Vatrene, ali do naše prve utakmice na SP-u još je 50 dana i Luka će se do tada vratiti, premda ne u formi u kakvoj bi bio da se lom jagodične kosti nije dogodio. Međutim, u ovom su trenu Modrić i Joško Gvardiol, kao dva naša najbolja igrača, izvan stroja, a Mateo Kovačić se tek vraća...