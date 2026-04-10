Predstava koju će poželjeti pogledati svi roditelji

Gradsko kazalište mladih od utorka, 14. travnja 2026., donosi novu predstavu Elita, autorice Selme Parisi, u režiji Nenni Delmestre. Riječ je o snažnom i aktualnom naslovu koji bez uljepšavanja progovara o svijetu obrazovanja, roditeljstva i društvenih očekivanja.

Predstava otvara niz ozbiljnih pitanja koja se tiču svih nas: što se događa kada oni koji bi trebali štititi djecu postanu izvor njihovih najvećih strahova? Kada škola, kao temelj društva, postane prostor stvaranja klasnih razlika, a pripadanje “eliti” ultimativni cilj? Jesu li djeca zaista izgubljena u tehnologiji ili je sustav taj koji je izgubio korak s njihovim razvojem?

Kroz poliperspektivu učenika, roditelja, nastavnika i samog sustava, Elita razotkriva duboke pukotine ne samo unutar školstva, već i u obiteljskim odnosima i javnoj sferi. U društvu opsjednutom uspjehom, ocjenama i prosjekom 5,0, jedna majka počinje sumnjati u cijenu koju njezino dijete plaća, dok se svi pritisci i strahovi slamaju upravo na onima najranjivijima.

Riječ je o predstavi u kojoj će se prepoznati učenici, roditelji, prosvjetni djelatnici, ali i šira javnost. Elita donosi potresnu priču o djeci koja pod teretom očekivanja postaju slomljena, bijesna i odsutna, sve dok jedan dječak tihog pogleda ne dođe do samog ruba.

Scenografiju, kostimografiju i glazbu potpisuje Lina Vangoechea, a svi su elementi u službi prikaza različitih situacija kojima svjedoče protagonisti.

U predstavi igraju Mia Roknić, Denis Tomić, Marijan Kukulj, Matija Grabić, Lidija Florijan, Vanda Boban Jurišić, Nada Kovačević, Ivana Gudelj, Vinko Mihanović i Maro Drobnić.