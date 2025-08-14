Predstava 'Bijelo' na Mertojaku

Nastavlja se treće Kulturno ljeto na Mertojaku, s besplatnim kazališnim predstavama i jedinstvenim teatrom koji je pronašao svoju publiku na Mertojaku i u gradu. Program će završiti 11. rujna u župnoj crkvi svetoga Josipa večeri sakralnih i župnih napjeva u izvedbi zborova i pučkih pjevača iz Splita.

Kazalište Ritam igre ove subote, 16. kolovoza, s početkom u 20 sati i 30 minuta, na amfiteatru u krugu u Doverskoj ulici, izvest će kazališnu predstavu autora Dubravka Mihanovića pod nazivom 'Bijelo'.

U naslovnim ulogama nastupaju Jakov Kulić i Branimir Rakić, režiju potpisuju Ivan Baranović, Donat Zeko i Branimir Rakić, dok je producent predstave Ivan Baranović.

Sve organizira Gradski kotar Mertojak.