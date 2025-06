Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a: "SDP bez kompasa, Hajdaš Dončić bez kapaciteta - sramotna retorika kao zamjena za rezultate"

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Ivica Tafra obratio se priopćenjem.

Prenosimo ga u cijelosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uspoređivati Andreja Plenkovića s Aleksandrom Vučićem, a Hrvatsku s autokratskim režimima – nije samo neistina, to je ozbiljan civilizacijski pad, politička i moralna perverzija, vrijeđanje vlastite države, ponižavanje građana koji slobodno biraju na demokratskim izborima i brutalni izraz nemoći čovjeka koji vlastitu stranku vodi u slobodan pad. Dončićeva usporedba Plenkovića i Vučića ostat će zapamćena kao trenutak u kojem je SDP konačno i javno odustao od istine, od političke zrelosti i od poštovanja prema Republici Hrvatskoj!

To nije lapsus. To je hladno izgovorena politička poruka čelnika jedne stranke koji očito više ne zna razlikovati analizu od uvrede, demokratsku borbu od destrukcije. Siniša Hajdaš Dončić tim je izjavama srozao politički dijalog na razinu kavanske dosjetke – neprimjereno, štetno i opasno. Time je predsjednik SDP-a vlastiti politički očaj pretvorio u retoriku rušenja povjerenja u institucije. Dok građani biraju na slobodnim, transparentnim izborima, SDP pod njegovim vodstvom širi paranoju i podvaljuje narativ o neregularnostima – bez ikakvih dokaza, ali s jasnim motivom: zamagliti vlastiti debakl. Podsjećamo: upravo je SDP u izbornom procesu 2021. optužen za najteži mogući prekršaj – krivotvorenje potpisa kandidata. Protiv glavnog tajnika stranke, Vedrana Babića, podignuta je i potvrđena optužnica za kazneno djelo krivotvorenja isprave, i to u samom procesu kandidiranja! Dakle, kada takvi danas optužuju druge za manipulaciju voljom birača to nije licemjerje. To je političko dno.

SDP: od opozicije do političkog eksperimenta samouništenja

SDP danas više nije oporbena snaga – to je unutarnje razgrađena organizacija bez programa, bez vodstva i bez ikakvog fokusa. Nažalost, SDP je izgubio kompas socijaldemokracije, on danas više ne predstavlja jasnu viziju moderne hrvatske ljevice. Najprije je potporom neustavnom kandidatu za premijera iznevjerio temeljne demokratske principe. Umjesto „rijeka pravde“, građani su dobili političku maglu i raskol unutar stranke koja je pretendirala na osvajanje vlasti: raspad županijskih organizacija, gubitak potpore u Saboru i sve veća dezorijentiranost nisu rezultat vanjskih faktora – to je isključivo posljedica lošeg vodstva. SDP se od „socijaldemokratske alternative“ pretvorio u internu „vježbu preživljavanja“ političara bez karizme. To nije rezultat vanjskih okolnosti – to je direktna posljedica lošeg i neodgovornog vodstva njihovog lidera koji mjesto da ponudi rješenja – dijeli uvrede. Umjesto da ode – tone.

Hajdaš Dončić, unatoč tome što je nekoć bio član HDZ-a, očito ne razumije ništa, ni bit stabilnosti, niti bit institucionalnog povjerenja i dugoročnog državnog interesa. SDP-ovo vodstvo rasipa politički kapital i osipa vlastito članstvo i nikako da shvati da Hrvatskom mogu upravljat samo oni koji razumiju da se povjerenje ne dobiva ispraznim frazama, nego radom, rezultatima i odgovornošću.

Hrvatska je država koja se temelji na demokraciji, zakonima i institucijama – i nitko, pa ni bivši ministri i aktualni čelnici stranaka, ne bi smjeli raditi protiv toga. Nasuprot tome Siniša Hajdaš Dončić, nesposoban prepoznati razmjere vlastitog političkog brodoloma, bavi se floskulama i neutemeljenim optužbama, pokušavajući prikriti izborni poraz i katastrofalno stanje u vlastitoj stranci. Nema tu ni vodstva, ni ideje – a ponajmanje kapaciteta. Ali građani to vide. I biraju. I birali su.