Predsjednik NK Hrvace: "Hajduk želi četiri naša igrača"

Nogometaši Hrvaca proteklog su vikenda osvojili SuperSport Drugu NL, nakon što su u zadnjem kolu svladali Jadran u Pločama s visokih 6:0. To im je donijelo izravan plasman u Prvu NL, odnosno u drugi rang hrvatskog nogometa. Hrvace su u 30 kola skupili 64 boda, dva više od drugoplasiranog Karlovca.

Predsjednik momčadi Stipe Doljanin bio je današnji gost emisije Time out na sinjskom Hit radiju. Tamo je otkrio da postoji veliki interes za njihovim igračima, a konkretno je spomenuo Hajduk. "Gledajte, kad jedan Hajduk iz Splita traži četvoricu igrača Hrvaca, to je velika stvar. To je uspjeh nas kao kluba, uspjeh trenera. Ti momci kad su došli u Hrvace bili su nepoznati", izjavio je.

Doljanin je istaknuo da je proračun kluba bio najmanji u ligi, a iznosio je 300 tisuća eura, od čega Općina pomaže sa 120 do 130 tisuća. Poručio je i da neće biti samo promatrači u ligi, prenosi Index.

Za kraj nije želio otkriti za koga je točno Hajduk zainteresiran. "Dva igrača, vratar Šiško i Ropar bili su pozvani u mladu reprezentaciju za utakmicu protiv Katara, ali zamolio sam HNS da nam ih ostave jer nam je utakmica u Pločama jako važna", otkrio je Doljanin pa zaključio: "Ne bi bilo korektno da izlazim s imenima koji su zanimljivi Hajduk, ali to su mladi igrači do 20 godina."