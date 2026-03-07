Predsjednik Irana: "Trump će snove o našoj predaji odnijeti u grob"

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da se Iran nikada neće predati, dok se sukobi s Izraelom nastavljaju razmjenom napada, a iranska vojska uzvraća udarima i prema nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva.

Pezeshkian se oglasio manje od dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da njegova administracija neće pregovarati s Teheranom bez, kako je rekao, "bezuvjetne predaje".

U televizijskom obraćanju na državnoj televiziji Pezeshkian je odbacio takve zahtjeve, prenosi Index.

"Sa sobom u grob odnijet će snove o našoj bezuvjetnoj predaji", rekao je.

Nakon što je prije tjedan dana ubijen vrhovni vođa Ali Hamenei, vlast u Iranu privremeno je preuzelo tročlano vodstvo koje će upravljati državom dok se ne izabere njegov nasljednik.

U tom vijeću su predsjednik Pezeshkian, koji se smatra umjerenijim političarem, zatim predsjednik pravosuđa i tvrdi konzervativac Gholamhossein Mohseni Ejei te visoki klerik Alireza Arafi.

"Susjedne zemlje više neće biti meta"

Pezeshkian je također rekao da je iransko privremeno vodstvo jučer odlučilo da susjedne zemlje više neće biti meta napada, osim ako napadi na Iran budu pokrenuti s njihova teritorija.

Kako prenose iranski mediji, predsjednik se pritom ispričao susjednim državama zbog udara koji su se dogodili posljednjih dana.