Predsjednik Hajduka žestoko optužuje: Dio vodstva HNS-a pokušava minirati...

Nakon što je prva izborna Skupština Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije pravnim putem poništena, nova je sazvana za 15. rujna. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić sad se oštrim priopćenjem osvrnuo na aktualna zbivanja oko izbora novog vodstva te upozorio kako i dalje postoje određeni problemi koji dovode u pitanje regularnost samog procesa

Podsjetimo, bivši golman Hajduka Ivan Pudar odustao je od kandidature za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije, uz obrazloženje da je izborni proces neregularan.

U priopćenju za javnost Pudar je istaknuo kako se povlači jer smatra da nije u ravnopravnom položaju u odnosu na ostale kandidate. Posebno je pritom mislio na Hrvoja Maleša, bivšeg predsjednika Hajduka, koji uživa veliku podršku – za njega se, prema dostupnim informacijama, izjasnilo čak 70 klubova iz županije.

Oglasio se Bilić

Sad se o svemu oglasio i predsjednik Hajduka Ivan Bilić te ponovno 'zaratio' s HNS-om prozivajući dio vodstva.

'Već drugi put pokušava se rušiti i spriječiti novo vodstvo NSŽSD u obavljanju svoje dužnosti, zato moramo jasno naglasiti kako je izborni postupak proveden u potpunosti prema pravilima. Budući da se obrasci za kandidaturu mogu pribaviti tek nakon upućenog Poziva za Izbornu sjednicu, a koji je upućen 14. kolovoza, HNK Hajduk je 16. kolovoza pribavio obrasce i time potpuno ispoštovao odredbe Poslovnika o radu Skupštine NSŽSD. Zatim je 25. kolovoza predana kandidatura gospodina Hrvoja Maleša koja je podržana od strane 70 od ukupno 88 članova Saveza. Slijedom navedenog, protukandidati gospodina Maleša imali su dovoljan vremenski period, i to od 14. kolovoza pa sve do 25. kolovoza za preuzimanje i dostavljanje urednih zahtjeva.

Nažalost, trenutno traje pokušaj odugovlačenja i miniranja novog vodstva NSŽSD, i to od strane dijela vodstva HNS-a koji u idućih mjesec dana mora imenovati članove svih nogometnih Komisija. Ako se do tog trenutka ne oformi vodstvo NSŽSD, samim time nitko od predstavnika Saveza neće biti izabran u Komisije, što je direktni i nenadoknadivi udarac za nogomet u Dalmaciji, ali i cijeloj Hrvatskoj. Stoga još jednom ističemo da je legitimno prikupljenim potpisima izražena volja i suglasnost velike većine članova NSŽSD da u iduće četiri godine gospodin Hrvoje Maleš bude na čelu Saveza, koji što prije mora početi funkcionirati‘, priopćio je predsjednik Hajduka Ivan Bilić.

Istaknimo i to kako je, nakon što je Ivan Pudar odustao od kandidature, Hrvoje Maleš ostao jedini kandidat za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije.

A baš je Maleš još 29. svibnja bio izabran na tu funkciju, kada je dobio povjerenje 177 glasova. Međutim, nakon žalbe NK Dugopolja, Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije poništio je tu odluku.