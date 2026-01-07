Prazne kuće i vikend-naselja sve su češća slika Dalmatinske zagore: "Split smatram zatvorom otvorenog tipa"

Na južnim padinama Svilaje sela su gotovo napuštena. U Ogorju se obitelj Čolak, na rodnoj grudi, okupi često. Najstariji među njima, prekaljeni i više puta ranjeni hrvatski branitelj, Jakov Čolak, uspješno održava veliko imanje.

"Ja san u mirovini, ali ovdje se bavim stočarstvom i lijepo živim. Split smatram zatvorom otvorenog tipa. Ovdje sam ja slobodan, svoj na svome… Imam krave, sustav krava–tele, nekih 70 komada", kaže za HTV Jakov Čolak, umirovljeni časnik 4. gardijske brigade HV-a.

"Ovo je Đerko, a ono je tamo Čičko. To su dva najbolja prijatelja i jedno od rijetkih društava u ovom selu", govori Marko Čolak iz Ogorja, zaselak Čolaci.

"Bježim u svoj mir, da se idem odmoriti — i psihički i glavu — i uživati na selu…", dodaje.

Snaga žena Dalmatinske zagore

Iako su manje glasne, žene u Dalmatinskoj zagori često su pravi stup obitelji i gospodarstva.

"U Dalmaciji krivo govore. Žena drži sva četiri kantuna kuće – netočna informacija. Držim sve sa svim i svačim; umom, razumom, radom i disciplinom.

U selu, fala Bogu, nemam se s kim svađat, jer nema nitko. Ne živi nitko, nego ja, a ja san daleko najmlađi, a meni je skoro 60**", govori Darija Čolak iz zaselka Čolaci u Ogorju.

Najveći problem – voda

Slaba prometna povezanost svilajskih sela manji je problem od nedostatka vode. Stočarski prostor Ogorja ekološki je čist, ali opstanak života na selu bez osnovne infrastrukture i dalje je veliki izazov.