PRAVAC BILICE! Pogledajte što je skrivao ispod sjedala motocikla, policija objavila detalje

U ponedjeljak, 21. listopada 2025. godine oko 03:30 sati, na području Makarske, u ulici Stjepana Ivičevića, policijski službenici Policijske postaje Makarska zaustavili su 42-godišnjeg vozača motocikla. Obavljenom kontrolom utvrđeno je kako vozač nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima nijedne kategorije, odnosno da nema položen vozački ispit.

Tijekom postupanja policijski službenici su pronašli i od njega oduzeli metalnu teleskopsku palicu pogodnu za napad ili nanošenje ozljeda, odnosno zabranjeno oružje kategorije A te staklenu lulu s tragovima amfetamina. Policijski službenici su od 42-godišnjeg vozača oduzeli motocikl s kojim je počinio prekršaje.

Uhićen je, a nakon provedenog istraživanja uz optužni prijedlog doveden je na sud.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio više prekršaja i to iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Završio iza rešetaka

Kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, ali i zbog činjenice da je 42-godišnjak ponavljač teških prometnih prekršaja, zatraženo je zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Sudu je predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana, novčanih kazni u ukupnom iznosu od 793 eura, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom A2 kategorije u trajanju od šest mjeseci i donošenje odluke o trajnom oduzimanju motocikla.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, a odluka o odgovornosti će biti donesena za vrijeme trajanja zadržavanja.