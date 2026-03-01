Poznati Splićanin zapeo u Dubaiju, zračni prostor je zatvoren

Teniske zvijezde koje su nastupale na ATP turniru u Dubaiju našle su se u izvanrednoj situaciji nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Prema pisanju britanskih medija, dio igrača nije mogao napustiti Ujedinjene Arapske Emirate jer je zatvoren zračni prostor i privremeno obustavljen sav zračni promet.

Nakon iranskih protunapada dronovima i raketama, pogođeno je više lokacija u regiji. U Dubaiju je zabilježeno nekoliko udara, a vlasti su zatvorile zračni prostor te obustavile promet na glavnim aerodromima, uključujući Dubai International Airport i Al Maktoum International Airport. Putnicima je savjetovano da ne dolaze na aerodrome.

Među onima koji su ostali u Dubaiju je i hrvatski tenisač Mate Pavić, koji je nastupio u konkurenciji parova. Unatoč napetoj situaciji i vidljivim tragovima projektila na nebu iznad grada, organizatori su odlučili odigrati završne mečeve turnira, piše Daily Mail.

Pavić i njegov partner, Salvadorac Marcelo Arévalo, poraženi su u finalu od finsko-britanske kombinacije Harri Heliövaara i Henry Patten rezultatom 7:5, 7:5.

Mečevi su odigrani pred malobrojnom publikom. Za razliku od nekih drugih sportskih događaja u regiji, koji su zbog sigurnosnih razloga prekinuti, teniski turnir nije obustavljen.

Odluka organizatora izazvala je oštre reakcije na društvenim mrežama. Brojni navijači izrazili su nevjericu i kritiku zbog nastavka natjecanja unatoč izvanrednim okolnostima, nazivajući potez neodgovornim i rizičnim.

Zasad nema informacija kada bi zračni promet mogao biti u potpunosti normaliziran.