Poznati nogometni stručnjak pokupio bolničku bakteriju, ostaje na liječenju

Poznati njemački nogometni stručnjak, Ralf Rangnick, ponovno je završio u bolnici. Rangnick je kroz karijeru stekao ugled kao arhitekt uspjeha RB Leipziga, a široj javnosti je posebno poznat po kratkom, ali turbulentnom mandatu na klupi Manchester Uniteda u sezoni 2021./22.

Od 2022. godine vodi reprezentaciju Austrije, s kojom je ostavio sjajan dojam na Euru u Njemačkoj, a ima ambiciju plasirati se na Svjetsko prvenstvo 2026, piše Gol.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za treninge i utakmice koristio bicikl

Problemi za 67-godišnjeg trenera počeli su ovog ljeta. U lipnju je podvrgnut rutinskoj operaciji skočnog zgloba, no rana se inficirala i Rangnick je već u srpnju morao ponovno pod nož.

Tijekom kolovoza pokušavao se vraćati obavezama, pa je čak viđen kako koristi E-bicikl kako bi mogao pratiti reprezentaciju Austrije s ruba terena. S tim istim biciklom dovezao se od svlačionice do klupe na stadionu u Zenici, gdje je njegova momčad gostovala prije dva tjedna.

Napala ga bolnička bakterija

Nažalost, pod naporima da se što prije oporavi, zdravstvene komplikacije nisu prestale. Prema informacijama njemačkih medija, Rangnick je nakon posljednjeg zahvata u Bavarskoj pokupio tzv. bolničku bakteriju. Riječ je o infekciji koja se često javlja u bolničkom okruženju i koja znatno otežava proces oporavka.

Zbog novonastale situacije Rangnick će morati dulje ostati u bolnici i primati daljnje tretmane. To znači i otkazivanje planirane objave popisa austrijske reprezentacije za kraj rujna. Njegov pomoćnik Lars Kornetka privremeno će preuzeti vođenje nacionalne momčadi, uključujući predstojeće kvalifikacijske utakmice.