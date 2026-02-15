Poznati detalji tragedije kod Zračne luke: Udario u prometni znak pa se sudario s autom koji je nailazio

U teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć oko 19 sati dogodila na cesti u blizini Zračne luke Zadar, smrtno je stradao 58-godišnji muškarac, dok je 55-godišnja putnica iz istog vozila zadobila teške ozljede.

Prema informacijama iz policije, nesreća se dogodila kada je 55-godišnji vozač Golfa zadarskih registracijskih oznaka, krećući se iz smjera sjevera prema jugu, iz još neutvrđenih razloga sletio s kolnika i udario u prometni znak. Vozilo se potom uslijed siline udara zarotiralo i vratilo na cestu, gdje je na njega naletio VW Passat koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Vozač Golfa preminuo je na mjestu događaja, dok je suvozačica hitno prevezena u bolnicu s teškim ozljedama. Vozač Passata prošao je s lakšim ozljedama.

Policijski očevid je dovršen, a okolnosti koje su dovele do izlijetanja vozila i dalje se utvrđuju.