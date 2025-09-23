Poznata pjevačica iznenadila obožavateljicu, zapjevala na njenom vjenčanju

Pjevačica Camila Cabello priredila je jednoj svojoj obožavateljici vjenčanje iz snova otpjevavši svoj hit First Man za emotivni ples mladenke i njenog oca. Ova nevjerojatna gesta dogodila se nakon što je 28-godišnja pop zvijezda slučajno srela buduću mladenku Kelly u hotelskom baru u Iowi, samo dan prije njenog vjenčanja.

Cijeli je događaj postao viralan zahvaljujući mladenkinom rođaku koji je na TikToku podijelio snimku dirljivog trenutka. "Camila Cabello upoznala je moju rođakinju u hotelskom baru i pojavila se na njenom vjenčanju sljedeći dan kako bi otpjevala njen ples oca i kćeri!!!", napisao je uz video.

U prethodnoj objavi, član obitelji izrazio je nevjericu: "Camila Cabello pojavila se na vjenčanju moje rođakinje sinoć u Iowi... Ovo čak ni ne zvuči kao stvarni život!". Zatim je najavio: "Pustit ću Camilu da vam sama ispriča priču", nakon čega slijedi snimka pjevačice kako se obraća gostima, piše Index.

"Čast mi je biti dio ovog trenutka"

Camila, odjevena u elegantnu crnu haljinu, objasnila je gostima kako je došlo do ovog nesvakidašnjeg nastupa. "Bili smo u našem hotelu jučer i naletim na Kelly i njenu obitelj, a ona kaže: 'Pogodi što! Plešem ples oca i kćeri na tvoju pjesmu First Man'. Upoznala sam njenu obitelj, upoznala sam njenog nevjerojatnog tatu Mikea", započela je pjevačica.

"A First Man je zaista posebna pjesma za mene jer je to pjesma koju sam napisala o svom tati i o trenutku kada se udajem. Još se nisam udala, ali...", podijelila je uz smijeh. "Nekako smo ovo isplanirali i bilo je to nešto malo u zadnji čas što smo složili i zaista mi je čast biti dio ovog trenutka za tebe, Kelly", dodala je.

Prije nego što je zapjevala, poručila je: "Ja sam tatina djevojčica i osjećam da je tvoj tata, ako imaš sreće, tvoja prva ljubav, tvoj prvi heroj i on je muškarac koji nekako postavlja pozornicu za sljedećeg muškarca u tvom životu".