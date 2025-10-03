Poznata glumica ponovno pokrenula odbor za slobodu govora iz doba McCarthyja

Holivudska legenda Jane Fonda ponovno je pokrenula inicijativu iz McCarthyjeva doba koju je pokrenuo njezin otac, Henry Fonda, krajem 1940-ih, prenosi N1.

"Imam 87 godina,” rekla je Fonda. "Vidjela sam rat, represiju, prosvjede i odmazde. Bila sam slavljenja, ali i proglašena neprijateljem države. Ali mogu vam reći ovo: ovo je najstrašniji trenutak u mom životu.”

"Kad se osjećam uplašeno, okrećem se povijesti. Voljela bih da postoji tajna knjiga s odgovorima – ali nikada je nije bilo. Jedino što je ikad uspjelo – iznova i iznova – jest solidarnost: udruživanje, pronalaženje hrabrosti u brojnosti koju je nemoguće ignorirati i zauzimanje jednih za druge.”

Inicijativa Fonde uslijedila je nakon što je Disney suspendirao emisiju Jimmy Kimmel Live! pod pritiskom Trumpove administracije.

Ovaj potez izazvao je prosvjede, osude s obje strane političkog spektra i zabrinutost da Trumpova administracija prijeti pravima zajamčenim Prvim amandmanom.

"Odbijamo stajati po strani i gledati"

U službenoj izjavi Odbora, navedeno je "Ovaj odbor prvotno je stvoren tijekom McCarthyjeva doba, mračnog razdoblja kada je savezna vlada represijom i progonima napadala američke građane zbog njihovih političkih uvjerenja. Na meti su bili izabrani dužnosnici, državni zaposlenici, akademici i umjetnici. Bili su stavljani na crne liste, uznemiravani, ušutkivani, pa čak i zatvarani."

"McCarthyjevo doba završilo je kada su se Amerikanci s obje strane političkog spektra konačno udružili i stali u obranu ustavnih načela protiv snaga represije. Te su se sile vratile. A sada je red na nama da se zajedno suprotstavimo u obrani svojih ustavnih prava. Savezna vlada ponovno vodi koordiniranu kampanju kako bi ušutkala kritičare u vladi, medijima, pravosuđu, akademskoj zajednici i industriji zabave.”

"Odbijamo stajati po strani i gledati. Sloboda govora i sloboda izražavanja neotuđiva su prava svakog Amerikanca – bez obzira na politička uvjerenja, liberalna ili konzervativna. Mogućnost kritiziranja, propitivanja, prosvjedovanja, pa čak i ismijavanja onih na vlasti temelj je onoga čemu je Amerika oduvijek težila.

Snažna podrška slavnih

Oživljavanje odbora naišlo je na snažnu podršku slavnih osoba. Više od 550 osoba iz svijeta zabave pridružilo se Fondi u protivljenju nedavnoj intervenciji vlade u medije, uključujući: Spikea Leeja, Natalie Portman, Florence Pugh, Pedra Pascala, Michaela Keatona, Violu Davis, Seana Penna, Billie Eilish, Juliju Louis-Dreyfus, Barryja Jenkinsa, Ethana Hawkea, Patricka Stewarta, Nicolasa Cagea, Aarona Sorkina, Julianne Moore, Janelle Monáe, Gracie Abrams, Barbru Streisand i Whoopi Goldberg.

