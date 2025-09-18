Poznata emisija otkazana zbog komentara slavnog voditelja o Charlieju Kirku: "Ovo je opasna represija"

Američka televizijska mreža ABC povukla je s programa na neodređeno vrijeme voditelja kasnonoćne emisije Jimmyja Kimmela nakon njegovih komentara o ubojstvu Charlieja Kirka.

"Jimmy Kimmel Live bit će privremeno odgođen na neodređeno vrijeme", priopćio je glasnogovornik Disneyjeve mreže. Kimmel nije komentirao odluku nakon što je viđen kako napušta studio u Los Angelesu.

Kimmel je u ponedjeljak navečer u emisiji rekao kako "Maga banda očajnički pokušava okarakterizirati klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim jednog od njih". Osim toga, ismijao je spuštanje zastava na pola koplja u čast Kirku te kritizirao reakciju bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da "ovako četverogodišnje dijete tuguje za zlatnom ribicom, a ne odrasla osoba za prijateljem".

Na dan pucnjave Kimmel se na Instagramu oglasio riječima podrške Kirkovoj obitelji, no kasniji monolog izazvao je oštre reakcije, piše Dnevnik.

Trump je pozdravio odluku ABC-a i poručio kako je to sjajna vijest za Ameriku, nazvavši Kimmelovu emisiju - propalom. Kritizirao je i ostale voditelje kasnonoćnih emisija - Jimmyja Fallona i Setha Meyersa - koje je opisao kao potpune gubitnike.

Odluku ABC-a dodatno je podupro i Nexstar Media, koji je najavio da neće emitirati Jimmy Kimmel Live! u doglednoj budućnosti, nazvavši njegove izjave uvredljivima i neosjetljivima. Ubrzo im se pridružila i grupa Sinclair, najveći ABC-jev partner, najavivši poseban program posvećen Kirku umjesto Kimmelove emisije.

Oštre kritike i podijeljena javnost

Predsjednik američkog regulatora komunikacija Brendan Carr izjavio je da je Kimmel pokazao "najbolesnije moguće ponašanje" te pozvao Disney da poduzme mjere. No, demokratska članica FCC-a Anna Gomez upozorila je da se nasilni čin ne smije koristiti kao izgovor za širu cenzuru“.

Holivudski sindikati WGA i SAG-AFTRA osudili su odluku mreže, nazvavši je napadom na slobodu govora i represijom koja ugrožava slobode svih.

Ispred studija u Los Angelesu okupili su se razočarani obožavatelji emisije, dok je mala skupina prosvjednika nosila transparente "Trump mora sada otići".

Prema informacijama izvora za CNBC, Kimmel nije dobio otkaz, već će mreža s njim razgovarati o daljnjim potezima i mogućem povratku u eter.

Kimmel, koji je četiri puta vodio dodjelu Oscara, već je dugo poznat po kritikama Donalda Trumpa.